Reacţii după cel mai tensionat Atletico Madrid - Real Madrid din ultimii ani: "Nu avea experienţa necesară"

Duminică seara, în etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, Atletico Madrid s-a impus, scor 2-1, în confruntarea cu marea rivală locală, Real Madrid.

Partida a fost decisă, practic, de eliminarea fundaşului Dean Huijsen, de la Real Madrid, în minutul 50, la scorul de 0-0. Imediat, Atletico a făcut 2-0, prin golurile marcate de Grimaldo, din penalty, şi Jonathan David, iar Real nu a reuşit decât să reducă din diferenţă, prin Rudiger, pe final.

În urma acestui rezultat, Atletico Madrid a urcat pe locul 2 în Spania, la cinci puncte de liderul FC Barcelona, în timp ce Real Madrid se află pe locul 4, la şase puncte în spatele catalanilor.

Cum era de aşteptat, duelul dintre Atletico Madrid şi Real Madrid a fost unul extrem de încins. Jose Mourinho, antrenorul "galacticilor", a făcut show la conferinţa de presă de după meci. Tehnicianul acuză că doi jucători de la Atletico Madrid, Cristian Romero şi Lee Kang In, ar fi trebuit eliminaţi încă din prima repriză, pentru comiterea unor faulturi dure.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Mourinho a acuzat că la acest meci, de grad înalt de dificultate, au fost delegaţi "un arbitru central tânăr, care nu avea experienţa necesară pentru a conduce un asemenea derby, şi un arbitru VAR care are un istoric împotriva lui Real Madrid".

Pe de altă parte, Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, i-a transmis lui Jose Mourinho că "trebuie să fim atenţi la ceea ce spunem şi să ştim să-i respectăm pe ceilalţi. Dacă vrem să ne oprim asupra unor discuţii despre arbitraj, bine, dar noi am câştigat meciul".