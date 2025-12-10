Chivu, pus la zid după înfrângerea cu Liverpool. Rezultatele din Liga Campionilor

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar în cel mai aşteptat duel al serii, Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, a cedat, scor 0-1, în confruntarea cu FC Liverpool de pe teren propriu.

În ciuda perioadei slabe pe care o traversează, Liverpool a controlat tactic meciul, a ratat ocazii mai multe şi mai mari şi, în cele din urmă, a dat lovitura pe final, când Szoboszlai, a punctat din penalty.

Liverpool a profitat, însă, şi de problemele din tabăra adversă, Cristian Chivu pierzând doi jucători în prima repriză, când Calhanoglu şi Acerbi au fost înlocuiţi, din cauza unor probleme medicale.

Din păcate, Chivu nu a fost menajat după meci, existând multe voci care au acuzat că tehnicianul român şi-a arătat limitele cedând în faţa unei echipe care, în ciuda renumelui, ocupă abia locul 10 în Premier League.

În celelalte meciuri jucate marţi seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Kairat Almaty - Olympiacos Pireu 0-1, Bayern Munchen - Sporting Lisabona 3-1, Atalanta Bergamo - Chelsea Londra 2-1, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2-1, AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1-0, PSV Eindhoven (cu Dennis Man pe teren din minutul 58) - Atletico Madrid 2-3, Royale Union SG - Olympique Marseille 2-3, Tottenham Hotspur - Slavia Praga 3-0.

