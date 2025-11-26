Antena Meniu Search
Barcelona şi Manchester City, surclasate într-o seară nebună de Liga Campionilor. Rezultatele de marţi 

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor, iar seara a fost plină de rezultate surpriză.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 12:48
FC Barcelona şi Manchester City au suferit înfrângeri usturătoare în etapa a 5-a din Liga Campionilor FC Barcelona şi Manchester City au suferit înfrângeri usturătoare în etapa a 5-a din Liga Campionilor - Profimedia

FC Barcelona şi Manchester City, două dintre favoritele la câştigarea Ligii Campionilor, au suferit înfrângeri usturătoare, înfrângeri ce le pun în pericol şansele de a obţine calificarea directă în faza optimilor de finală.

FC Barcelona a cedat, scor 0-3, pe terenul lui Chelsea Londra, la capătul unui meci de coşmar pentru catalani. Kounde, autogol, Estevao şi Delap au semnat golurile londonezilor, dar diferenţa de scor putea fi şi mai mare, mai ales după eliminarea lui Araujo din finalul primei reprize.

O altă înfrângere-şoc a fost cea suferită de Manchester City, 0-2, pe teren propriu, cu Bayer Leverkusen. Grimaldo şi Schick au marcat pentru nemţi, dar rezultatul poate fi considerat uşor nedrept, în condiţiile în care englezii au încheiat partida cu 7-2 la şuturi pe poartă.

Viaţă grea a avut şi Juventus Torino, pe terenul lui Bodo Glimt, însă în special din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile. În cele din urmă, italienii au scos-o la capăt cu bine reuşind să se impună, 3-2, după un final nebun în care au fost egalaţi în minutul 87 şi au marcat golul victoriei în prelunigiri.

În celelalte meciuri ale serii s-au înregistrat următoarele rezultate: Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 0-2, Galatasaray Istanbul - Royale Union SG 0-1, Borussia Dortmund - Villarreal 4-0, Olympique Marseille - Newcastle United 2-1, Napoli - Qarabag Agdam 2-0, Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0.

Etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor continuă, miercuri seara, cu meciurile: FC Copenhaga - Kairat Almaty (19.45), Pafos - AS Monaco (19.45), Arsenal Londra - Bayern Munchen (22.00), Atletico Madrid - Internazionale Milano (22.00), Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo (22.00), FC Liverpool - PSV Eindhoven (22.00), Olympiacos Pireu - Real Madrid (22.00), Paris Saint Germain - Tottenham Hotspur (22.00), Sporting Lisabona - FC Bruges (22.00).

