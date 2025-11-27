PSV Eindhoven, cu Man titular, a surclasat-o pe Liverpool. Rezultatele şi clasamentul din Liga Campionilor

Miercuri seara s-au disputat ultimele nouă meciuri din etapa a 5-a a grupei de Liga Campionilor la fotbal, iar marea performeră a serii a fost formaţia olandeză PSV Eindhoven.

PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, s-a impus pe terenul lui FC Liverpool, în Liga Campionilor - Profimedia

Deşi pornea ca outsideră în deplasarea de la Liverpool, PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a dat lovitura şi a făcut-o în stil mare, impunându-se cu un neverosimil 4-1.

Driouech, de două ori, Perisic şi Til au marcat pentru olandezi, în timp ce Szoboszlai a marcat golul de onoare al englezilor. Victoria lui PSV adânceşte criza din tabăra englezilor, FC Liverpool ajungând la trei înfrângeri consecutive, golaveraj 1-10, şi la nouă înfrângeri în ultimele 12 meciuri jucate.

Cum spuneam, Dennis Man a fost titular la PSV Eindhoven şi i-a cedat locul lui Bajraktarevic, în minutul 89, la 3-1 pentru olandezi. Deşi nu a avut realizări deosebite şi a primit cea mai mică notă dintre jucătorii de atac ai lui Eindhoven, despre Man, jurnaliştii olandezi au avut numai cuvinte de laudă, aceştia precizând că românul se transformă într-un jucător care merită banii investiţi.

Articolul continuă după reclamă

Victoria lui PSV Eindhoven nu a fost singurul rezultat interesant de miercuri seara. AS Monaco s-a împiedicat pe terenul lui Pafos, 2-2, Arsenal Londra a surclasat-o pe Bayern Munchen, 3-1, iar Interul lui Cristi Chivu a cedat pe terenul lui Atletico Madrid, 1-2, în urma unui gol venit în al 3-lea minut al prelungirilor.

Rezultate Liga Campionilor, etapa a 5-a

Ajax Amsterdam - Benfica Lisabona 0-2

Galatasaray Istanbul - Royale Union SG 0-1

Bodo Glimt - Juventus Torino 2-3

Chelsea Londra - FC Barcelona 3-0

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

Olympique Marseille - Newcastle United 2-1

Napoli - Qarabag Agdam 2-0

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

FC Copenhaga - Kairat Almaty 3-2

FC Pafos - AS Monaco 2-2

Arsenal Londra - Bayern Munchen 3-1

Atletico Madrid - Internazionale Milano 2-1

Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo 0-3

FC Liverpool - PSV Eindhoven 1-4

Olympiakos Pireu - Real Madrid 3-4

Paris Saint Germain - Tottenham Hotspur 5-3

Sporting Lisabona - FC Bruges 3-0

Clasament Liga Campionilor: 1. Arsenal Londra - 15 puncte, 2. Paris Saint Germain - 12 puncte, 3. Bayern Munchen - 12 puncte, 4. Internazionale Milano - 12 puncte, 5. Real Madrid - 12 puncte, 6. Borussia Dortmund - 10 puncte, 7. Chelsea Londra - 10 puncte, 8. Sporting Lisabona - 10 puncte, 9. Manchester City - 10 puncte, 10. Atalanta Bergamo - 10 puncte, 11. Newcastle United - 9 puncte, 12. Atletico Madrid - 9 puncte, 13. FC Liverpool - 9 puncte, 14. Galatasaray Istanbul - 9 puncte, 15. PSV Eindhoven - 8 puncte, 16. Tottenham Hotspur - 8 puncte, 17. Bayer Leverkusen - 8 puncte, 18. FC Barcelona - 7 puncte, 19. Qarabag Agdam - 7 puncte, 20. Napoli - 7 puncte, 21. Olympique Marseille - 6 puncte, 22. Juventus Torino - 6 puncte, 23. AS Monaco - 6 puncte, 24. FC Pafos - 6 puncte, 25. Royale Union SG - 6 puncte, 26. FC Bruges - 4 puncte, 27. Athletic Bilbao - 4 puncte, 28. Eintracht Frankfurt - 4 puncte, 29. FC Copenhaga - 4 puncte, 30. Benfica Lisabona - 3 puncte, 31. Slavia Praga - 3 puncte, 32. Bodo Glimt - 2 puncte, 33. Olympiacos Pireu - 2 puncte, 34. Villarreal - 1 punct, 35. Kairat Almaty - 1 punct, 36. Ajax Amsterdam - 0 puncte.

Vă reamintim că primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

Asta înseamnă că, în acest moment, cu trei etape înainte de finalul grupei, am avea calificate direct în optimi echipe precum Borussia Dortmund sau Sporting Lisabona, în timp ce în play-off-ul pentru optimi ar merge echipe precum Manchester City, Atletico Madrid, FC Liverpool, FC Barcelona, Napoli, Juventus Torino, dar şi Qarabag Agdam sau Pafos.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰