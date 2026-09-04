Rezultate Cupa României: Universitatea Craiova şi Rapid, victorii importante în prima etapă a grupelor

Universitatea Craiova şi Rapid Bucureşti au câştigat, joi, ultimele meciuri jucate în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal.

Universitatea Craiova şi Rapid Bucureşti au obţinut victorii importante în Cupa României - Facebook/Universitatea Craiova; FC Rapid

Universitatea Craiova s-a impus pe terenul formaţiei FC Bacău, scor 2-1. Au marcat Nsimba şi Roux, pentru olteni, în prima repriză, şi Ciobanu, în debutul reprizei secunde, pentru băcăuani. Oltenii au controlat jocul, dar şi-au complicat viaţa, pe final, după eliminarea aceluiaşi Roux.

Rapid Bucureşti s-a impus împotriva echipei Politehnica Timişoara, scor 2-0, la capătul unui meci jucat la Sibiu, deşi bănăţenii erau consideraţi gazde. Soarta meciului s-a decis pe final, Kamara şi Bubanja punctând în ultimele cinci minute.

În urma victoriei de la Sibiu, Rapid Bucureşti ocupă locul 2 în Grupa A, grupă în care s-au mai jucat meciurile Minerul Lupeni - UTA Arad 0-3 şi FC Botoşani - Corvinul Hunedoara 0-1.

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Universitatea Craiova ocupă locul 2 în Grupa D, grupă în care s-au mai jucat meciurile Sporting Lieşti - Dinamo Bucureşti 1-4 şi Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-1.

În Grupa B s-au jucat meciurile Progresul Spartac - Concordia Chiajna 2-5, Sepsi Sf. Gheorghe - CFR Cluj 1-3 şi Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti 1-0, iar în Grupa C s-au jucat meciurile Corona Braşov - FC Bihor 2-2, Gloria Bistriţa - Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2 şi FC Argeş - FCSB 0-5.