Mykhailo Mudryk, pariul lui Tottenham. Ucraineanul, aşteptat să revină într-un meci oficial după aproape 2 ani

Una dintre cele mai surprinzătoare mutări din ultima zi de mercato s-a produs în Premier League, acolo unde Tottenham Hotspus l-a adus, cu împrumut, pe ucraineanul Mykhailo Mudryk, de la Chelsea Londra.

Deşi a investit sute de milioane de euro în Savinho, Sandro Tonali sau Omar Marmoush, Tottenham a decis să-i întindă o mână de ajutor şi lui Mykhailo Mudryk, fotbalist care nu a mai evoluat într-un meci oficial de aproape doi ani, după ce a fost implicat într-un scandal mare de dopaj.

Mykhailo Mudryk a scăpat de acuzaţii abia în vara acestui an, după ce s-a stabilit că, dacă s-ar fi efectuat testarea antidoping cu aparatura modernă avută acum la dispoziţie, fotbalistul nu ar fi intrat în categoria fotbaliştilor susceptibili de a fi suspendaţi pentru dopaj.

Mykhailo Mudryk a evoluat 16 minute în trei meciuri de verificare jucate de Chelsea Londra în vara acestui an, dar oficialii londonezilor au stabilit că nu poate fi un pion important în angrenajul echipei astfel că au fost de acord să-l cedeze cu împrumut la rivala locală Tottenham Hotspur, unde măcar teoretic ar putea primi mai multe şanse.

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Mutarea a fost girată de italianul Roberto De Zerbi, antrenorul lui Tottenham Hotspur. Acesta îl cunoaşte pe Mykhailo Mudryk din perioada în care a antrenat-o pe Şahtior Doneţk, în sezonul 2021-2022, şi a decis să-i dea o şansă mijlocaşului ucrainean de 25 de ani.

Mykhailo Mudryk nu a mai evoluat într-un meci oficial din noiembrie 2024. Atunci, a fost cel mai bun jucător de pe teren în deplasarea de la Heidenheim, din Conference League, 2-0, când a şi marcat un gol pentru Chelsea Londra.