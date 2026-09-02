Internaţionalul român Lisav Eissat, primul gol oficial pentru Bristol City

Fundaşul român Lisav Eissat, 21 de ani, actualmente la Bristol City, în Liga a II-a engleză, a reuşit, marţi seara, primul său gol oficial pentru echipa antrenată de Michael Skubala.

Titularizat ca fundaş central în meciul cu Preston North End din deplasare, din etapa a 4-a din Championship, Lisav Eissat a avut o evoluţie remarcabilă fiind desemnat cel mai bun jucător de pe teren în victoria echipei sale, scor 3-1.

Eissat a avut o evoluţie sigură, încununată de golul de 2-1 marcat în minutul 79, când fundaşul român a fructificat un balon venit de la Rio Cardines, fotbalist din Trinidad Tobago.

A fost al 5-lea meci oficial jucat de Lisav Eissat în tricoul celor de la Bristol City, unul în Cupa Ligii Angliei şi patru în campionat, iar fundaşul român a avut evoluţii din ce în ce mai sigure, astfel că ar putea reprezenta o soluţie viabilă pentru partidele pe care naţionala României urmează să le dispute în UEFA Nations League.

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Născut şi crescut în Israel, Lisav Eissat s-a remarcat în tricoul celor de la Maccabi Haifa, înainte de a face pasul către Bristol City în vara acestui an. A semnat un contract pe patru ani cu echipa engleză, după ce oficialii de la Bristol City i-au achitat clauza de reziliere a contractului avut cu Maccabi Haifa, clauză în valoare de 2,5 milioane de euro.