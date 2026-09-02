Manchester City a dat 70 de milioane de euro pe un senegalez de 26 de ani, de la Everton

Pe lângă argentinianul Enzo Fernandez, adus cu 145 de milioane de euro, de la Chelsea Londra, Manchester City a reuşit, în ultima zi de mercato, să o destabilizeze şi pe Everton, de unde l-a înregimentat pe senegalezul Iliman Ndiaye.

Deşi nu mai este chiar la prima tinereţe fotbalistică, împlinind 26 de ani încă din martie, Iliman Ndiaye i-a făcut pe "cetăţeni" să plătească 70 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fotbalistului de la Everton.

Iliman Ndiaye a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City şi o părăseşte pe Everton după doar doi ani petrecuţi la gruparea din Liverpool.

Iliman Ndiaye a reuşit 18 goluri şi patru pase decisive în 77 de meciuri jucate pentru echipa antrenată la momentul actual de David Moyes.