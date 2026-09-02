Manchester City a dat 70 de milioane de euro pe un senegalez de 26 de ani, de la Everton
Senegalezul Iliman Ndiaye a semnat cu Manchester City - Facebook/Manchester City
Pe lângă argentinianul Enzo Fernandez, adus cu 145 de milioane de euro, de la Chelsea Londra, Manchester City a reuşit, în ultima zi de mercato, să o destabilizeze şi pe Everton, de unde l-a înregimentat pe senegalezul Iliman Ndiaye.
Deşi nu mai este chiar la prima tinereţe fotbalistică, împlinind 26 de ani încă din martie, Iliman Ndiaye i-a făcut pe "cetăţeni" să plătească 70 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fotbalistului de la Everton.
Iliman Ndiaye a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City şi o părăseşte pe Everton după doar doi ani petrecuţi la gruparea din Liverpool.
Iliman Ndiaye a reuşit 18 goluri şi patru pase decisive în 77 de meciuri jucate pentru echipa antrenată la momentul actual de David Moyes.
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