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Manchester City a dat 70 de milioane de euro pe un senegalez de 26 de ani, de la Everton

Senegalezul Iliman Ndiaye a semnat cu Manchester City Senegalezul Iliman Ndiaye a semnat cu Manchester City - Facebook/Manchester City
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.09.2026, 14:44 | Modificat la 02.09.2026, 14:46

Pe lângă argentinianul Enzo Fernandez, adus cu 145 de milioane de euro, de la Chelsea Londra, Manchester City a reuşit, în ultima zi de mercato, să o destabilizeze şi pe Everton, de unde l-a înregimentat pe senegalezul Iliman Ndiaye.

Deşi nu mai este chiar la prima tinereţe fotbalistică, împlinind 26 de ani încă din martie, Iliman Ndiaye i-a făcut pe "cetăţeni" să plătească 70 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile fotbalistului de la Everton.

Iliman Ndiaye a semnat un contract pe cinci ani cu Manchester City şi o părăseşte pe Everton după doar doi ani petrecuţi la gruparea din Liverpool.

Iliman Ndiaye a reuşit 18 goluri şi patru pase decisive în 77 de meciuri jucate pentru echipa antrenată la momentul actual de David Moyes.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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