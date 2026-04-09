Rezultate Liga Campionilor: Atletico Madrid şi Paris Saint Germain, favorite la calificarea în semifinale 

Miercuri seara s-au jucat ultimele meciuri din prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Într-un duel 100% spaniol, Atletico Madrid s-a impus, scor 2-0, pe terenul formaţiei FC Barcelona. Succesul a fost facilitat de eliminarea fundaşului Pau Cubarsi, de la FC Barcelona, în minutul 44, la scorul de 0-0.

Cubarsi a comis un fault în postură de ultim apărător, iar centralul Istvan Kovacs l-a eliminat. Totuşi, iniţial, arbitrul român îi acordase doar cartonaşul galben fundaşului catalan. A fost nevoie de intervenţie arbitrului video pentru ca Istvan Kovacs să scoată din buzunar cartonaşul roşu.

Julian Alvarez a deschis scorul tocmai din lovitura liberă acordată în urma faultului comis de Pau Cubarsi.

Articolul continuă după reclamă

Alexander Sorloth a închis tabela, în minutul 70, iar Atletico Madrid este, acum, favorită la calificarea în semifinale.

Totuşi, madrilenii nu se "culcă pe o ureche" şi sunt ferm convinşi că îi aşteaptă un retur extrem de dificil, chiar dacă vor avea inclusiv avantajul terenului propriu. Asta pentru FC Barcelona a dominat duelul de pe teren propriu chiar şi în inferioritate numerică, dar catalanii nu au reuşit să fructifice numeroasele ocazii pe care şi le-au creat.

Tot cu 2-0 s-a impus şi Paris Saint Germain în confruntarea cu FC Liverpool, de pe teren propriu. Soarta meciului a fost, însă, una cu totul diferită. Parizienii au dominat duelul de o manieră categorică şi puteau câştiga chiar la o diferenţă mai mare de scor. Campioana europeană en-titre este favorită înaintea returului din Anglia.

Marţi, 14 aprilie, de la ora 22.00 se joacă meciurile Atletico Madrid - FC Barcelona şi FC Liverpool - Paris Saint Germain.

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰