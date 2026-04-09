Rezultate Liga Campionilor: Atletico Madrid şi Paris Saint Germain, favorite la calificarea în semifinale 

Miercuri seara s-au jucat ultimele meciuri din prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Într-un duel 100% spaniol, Atletico Madrid s-a impus, scor 2-0, pe terenul formaţiei FC Barcelona. Succesul a fost facilitat de eliminarea fundaşului Pau Cubarsi, de la FC Barcelona, în minutul 44, la scorul de 0-0.

Cubarsi a comis un fault în postură de ultim apărător, iar centralul Istvan Kovacs l-a eliminat. Totuşi, iniţial, arbitrul român îi acordase doar cartonaşul galben fundaşului catalan. A fost nevoie de intervenţie arbitrului video pentru ca Istvan Kovacs să scoată din buzunar cartonaşul roşu.

Julian Alvarez a deschis scorul tocmai din lovitura liberă acordată în urma faultului comis de Pau Cubarsi.

Articolul continuă după reclamă

Alexander Sorloth a închis tabela, în minutul 70, iar Atletico Madrid este, acum, favorită la calificarea în semifinale.

Totuşi, madrilenii nu se "culcă pe o ureche" şi sunt ferm convinşi că îi aşteaptă un retur extrem de dificil, chiar dacă vor avea inclusiv avantajul terenului propriu. Asta pentru FC Barcelona a dominat duelul de pe teren propriu chiar şi în inferioritate numerică, dar catalanii nu au reuşit să fructifice numeroasele ocazii pe care şi le-au creat.

Tot cu 2-0 s-a impus şi Paris Saint Germain în confruntarea cu FC Liverpool, de pe teren propriu. Soarta meciului a fost, însă, una cu totul diferită. Parizienii au dominat duelul de o manieră categorică şi puteau câştiga chiar la o diferenţă mai mare de scor. Campioana europeană en-titre este favorită înaintea returului din Anglia.

Marţi, 14 aprilie, de la ora 22.00 se joacă meciurile Atletico Madrid - FC Barcelona şi FC Liverpool - Paris Saint Germain.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.