Rezultate Liga Campionilor: Bayern şi Arsenal, paşi mari către semifinale

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar spectacolul a fost garantat.

În cel mai aşteptat meci al serii, Bayern Munchen s-a impus, scor 2-1, pe terenul formaţiei Real Madrid. Nemţii au dominat jocul în primele aproximativ 60 de minute şi au reuşit să se desprindă pe tabelă, graţie golurilor marcate de Luis Diaz şi Harry Kane.

Pe final, profitând de pasul în spate făcut de nemţi, jucătorii Realului au început să zburde pe teren şi şi-au creat ocazie după ocazie. S-au lovit, însă, de un Manuel Neuer imperial, goalkeeperul nemţilor fiind învins o singură dată, în minutul 74, când a punctat Mbappe.

În celălalt meci al serii, Arsenal Londra s-a impus, scor 1-0, pe terenul celor de la Sporting Lisabona. Portughezii au început meciul mai bine, dar nu au reuşit să fructifice momentele favorabile.

Mai obişnuiţi cu presiunea unor astfel de meciuri, jucătorii lui Arsenal au dat lovitura în prelungiri, când Havertz a fructificat un balon venit de la Martinelli. S-a terminat 1-0 pentru Arsenal, la capătul unui meci în care cel mai bun jucător de pe teren a fost desemnat, nu surprinzător, David Raya, portarul londonezilor.

Practic, Bayern Munchen şi Arsenal Londra au făcut paşi importanţi către semifinale, având avantaje înaintea meciurilor decisive pe care le vor juca pe terenurile proprii. Totuşi, orice este posibil miercuri, 15 aprilie, când, de la ora 22.00, se joacă Arsenal Londra - Sporting Lisabona şi Bayern Munchen - Real Madrid.

