Planul controversat, FIFA Forward Enterprise (FFE), propus de preşedintele forului mondial al fotbalului Gianni Infantino, ar fi menţinut controlul asupra drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale pentru o perioadă de 96 de ani, potrivit unor relatări ale media de luni, scrie DPA.

Planul FFE a fost dat publicităţii într-un articol al cotidianului The Times, la 28 iulie, iar Infantino a fost obligat ulterior să renunţe la această propunere, în care investitori privaţi ar fi păstrat o parte minoritară de acţiuni în cadrul companiei respective, după ce trei confederaţii continentale l-au respins.

FIFA a confirmat în luna iulie că liderul grupului de investitori privaţi urma să fie Thrive Capital, înfiinţat de Joshua Kushner, fratele ginerelui preşedintelui SUA, Donald Trump.

Cotidienele The New York Post şi The Guardian au relatat, luni, că au intrat în posesia unor documente legate de planul FFE, potrivit cărora respectiva companie ar fi primit dreptul de exploatare comercială a tuturor competiţiilor FIFA pentru următorii 96 de ani.

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The Guardian a scris că planul FFE s-ar fi întins pe o perioadă de maximum 96 de ani, iar potrivit The New York Post doar o încălcare gravă a contractului ar fi dus la întreruperea sa.

Ambele publicaţii au transmis că documentele obţinute scot în evidenţă detalii ale unei anvelope de bonificaţii care era împărţită între cei din conducere, care ar fi putut primi 50 de milioane de dolari pentru fiecare miliard adăugat la valoarea iniţială a companiei de 20 de miliarde de dolari.

Conform documentelor obţinute de cele două ziare, preşedintele FIFA ar fi condus consiliul de conducere al FFE.

Un purtător de cuvânt al companiei a menţionat: ''FIFA a susţinut permanent că propunerea FIFA Forward Enterprise ar fi fost supusă aprobării federaţiilor membre şi Consiliului forului mondial''.

''Pentru a evita nesiguranţa, orice potenţial plan de management este destinat exclusiv membrilor managementului FFE, din care oficialii FIFA nu pot să facă parte. Acesta este doar pentru structurile propuse care au aceste caracteristici'', a mai adăugat purtătorul de cuvânt al forului mondial al fotbalului.

''Conducerea FIFA ar fi avut doar poziţii de conducere în cadrul acestui consiliu, dar care nu ar fi fost remunerate. Remuneraţia preşedintelui FIFA este stabilită de o subcomisie independentă de compensaţie. FIFA intenţionează să răspundă întrebărilor transmise de membri Consiliului şi nu are nicio intenţie să încalce confidenţialitatea prin comentarii transmise media'', a adăugat acesta.

FIFA a invitat membri Consiliului la sediul său din Zurich să consulte documentele legate de planul FFE.

Vicepreşedinta FIFA şi a Federaţiei Engleze, Debbie Hewitt, intenţionează să participe, dar ea şi alţi membri ai Consiliului cer să se stabilească ce documente vor fi disponibile, care vor fi protocoalele de evaluare şi care vor fi termenii acordului de a nu face publice date din acestea.

UEFA încearcă să obţină dezvăluirea documentelor de la FIFA, de la Thrive şi de la JP Morgan, băncile care au avizat această înţelegere, prin demersuri adresate sistemului juridic american. De asemenea, UEFA a mai adăugat că demersul are legătură cu o potenţială acţiune în justiţie în Elveţia.

La rândul său, FIFA a descris demersurile legale ale UEFA drept o campanie de defăimare a sa.

În august, UEFA a anunţat că şi-a pierdut încrederea în Gianni Infantino în urma planului FFE şi îl susţine pe preşedintele Federaţiei franceze de fotbal, Philippe Diallo, drept candidat împotriva elveţianului la alegerile pentru şefia FIFA din martie anul viitor.

Gianni Infantino este în continuare favorit pentru câştigarea unui nou mandat de preşedinte în cadrul Congresului FIFA de la Rabat.