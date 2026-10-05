Rezultate Nations League: Selecţionerul Portugaliei a lămurit cazul Cristiano Ronaldo, după o nouă victorie

Duminică seara s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, iar microbiştii s-au putut bucura din plin de partide echilibrate sau spectaculoase, dar şi de dueluri încheiate cu rezultate neaşteptate.

Lui Cristiano Ronaldo nu i-a priit modul în care este tratat de Jorge Jesus la naţionala Portugaliei - Profimedia

Poate cel mai aşteptat duel al serii a fost cel dintre Portugalia şi Norvegia, mai ales prin prisma scandalului izbucnit în tabăra portughezilor şi care l-a avut în prim plan pe legendarul Cristiano Ronaldo.

Superstarului portughez nu i-a priit faptul că nu a fost utilizat în meciul din etapa a II-a, chiar cu Norvegia, în deplasare, astfel că a părăsit cantonamentul naţionalei Portugaliei.

Fără el, însă, Portugalia a început să joace tot mai bine astfel că trupa antrenată de Jorge Jesus a obţinut a treia victorie consecutivă fără Cristiano Ronaldo pe teren şi a patra din tot atâtea meciuri jucate în UEFA Nations League.

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După ce s-a impus cu 2-1 în deplasare, Portugalia a câştigat cu acelaşi rezultat şi returul cu Norvegia de pe teren propriu. Ajer a deschis scorul pentru nordici, însă Joao Cancelo a egalat imediat şi golgeterul Goncalo Ramos, trei goluri în patru meciuri, a înscris golul victoriei, în minutul 79.

Portugalia a încheiat meciul în 10, Francisco Conceicao fiind eliminat în minutul 86, în timp ce Norvegia a încheiat meciul fără Erling Haaland, atacantul lui Manchester City părăsind terenul şchiopătând, în minutul 67, situaţie care i-a alarmat pe oficialii grupării engleze.

La finalul partidei dintre Portugalia şi Norvegia, selecţionerul gazdelor, Jorge Jesus, a lămurit situaţia în care se află superstarul Cristiano Ronaldo. Tehnicianul a precizat că, din punctul său de vedere, totul a fost o neînţelegere, iar Cristiano continuă să fie binevenit la naţională, fiind singurul care poate să decidă modul în care îşi încheie aventura sub steagul reprezentativei.

Deşi a fost repartizată într-o grupă de foc, cu Germania, Olanda şi Serbia, naţionala Greciei continuă să facă senzaţie şi se menţine neînvinsă după patru meciuri. În etapa a 4-a Grecia a făcut egal, 0-0, acasă, cu Germania. În acest moment, trupa antrenată de Ivan Jovanovic are opt puncte, la egalitate cu Olanda, şi se uită de sus în jos la Germania, 5 puncte, şi, mai ales, Serbia, 0 puncte.

În celelalte meciuri jucate duminică seara, în UEFA Nations League, s-au înregistrat următoarele rezultate: Olanda - Serbia 2-1, Ţara Galilor - Danemarca 0-1, Kosovo - Austria 1-1, Irlanda - Israel 1-1, Azerbaidjan - Lituania 1-0, Malta - Andorra 1-0.