Rezultate UEFA Nations League: Anglia pune capăt recordului de invincibilitate de 43 de meciuri al Spaniei

Duminică s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, iar cel mai aşteptat duel al serii a fost cel dintre Spania şi Anglia.

Confruntarea de la Madrid nu a dezamăgit deloc şi s-a încheiat cu un rezultat istoric, gazdele suferind prima înfrângere după 43 de meciuri, respectiv din 22 martie 2024. Acum mai mult de doi ani şi jumătate, Spania ceda, tot acasă, 0-1 cu Columbia. De atunci, ibericii au obţinut 32 de victorii şi 11 egaluri, dacă luăm în calcul meciurile jucate în 90 de minute.

De această dată, Spania a cedat în faţa Angliei, 2-3, la capătul unui meci în care oaspeţii au avut chiar 3-0 pe tabelă, dar un cartonaş roşu încasat Elliott Anderson, la jumătatea reprizei a doua, era să-i coste victoria pe englezi.

Kane, din penalty, Konsa şi Ben White au marcat pentru Anglia, în timp ce Oyarzabal, din penalty, şi Nico Williams au înscris pentru Spania.

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Graţie acestui succes, Anglia câştigă Grupa A3, la golaveraj, dar merge la braţ, în faza sferturilor de finală, alături de învinsa ei de duminică seara. În celălalt meci din Grupa A3, Croaţia a învins Cehia, 2-1.

Din Grupa A1 s-au calificat în sferturi, duminică seara, echipele Franţei şi Belgiei. Franţa a trecut de Turcia, 2-1, la capătul unei evoluţii mai degrabă economicoase, în timp ce Belgia a câştigat clar, 4-1, meciul direct jucat împotriva Italiei.

Duminică seara s-au jucat şi ultimele meciuri din Liga C. Albania a câştigat Grupa C1, după 2-0 în Belarus. Interesant este că Belarus a încheiat grupa peste Finlanda, deşi Finlanda a făcut scor în ultima etapă, 7-2 cu San Marino.

Muntenegru a câştigat în stil mare Grupa C2, reuşind să se impună în ultima etapă, 4-1, pe terenul principalei rivale, Cipru. Tot în Grupa C2, Letonia şi Armenia au încheiat la egalitate, 0-0.