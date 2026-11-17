Luni seara s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, iar performera rundei a fost naţionala de fotbal a Germaniei.

Deşi a primit replica unei echipe care tocmai învinsese Grecia cu 7-0, Germania nu s-a intimidat şi a oferit o adevărată demonstraţie de forţă împotriva Olandei, formaţie pe care a surclasat-o cu 5-0.

Wirtz, de două ori, Scherhant, Schlotterbeck şi Gruda au marcat golurilor ce au oferit Germaniei nu numai o victorie de răsunet ci şi un succes care i-a asigurat câştigarea Grupei A2, în ciuda victoriei obţinute de Grecia, 1-0 cu Serbia.

Germania, Olanda şi Grecia au încheiat grupa la egalitate de puncte, 11, şi aveau şi câte cinci puncte într-un clasament în trei, în care s-au luat în calcul doar rezultatele din meciurile directe, astfel că departajarea s-a făcut, în cele din urmă, la golaverajul înregistrat de fiecare echipă în meciurile directe, ceea ce înseamnă că golul de 5-0 reuşit de neamţul Gruda împotriva Olandei a fost decisiv.

Articolul continuă după reclamă

În celelalte meciuri jucate luni seara în UEFA Nations League s-au înregistrat următoarele rezultate: Macedonia de Nord - Slovenia 0-3, Elveţia - Scoţia 4-0, Insulele Feroe - Moldova 1-0, Kazahstan - Slovacia 2-2, Estonia - Bulgaria 2-1, Islanda - Luxemburg 3-0, Lituania - Liechtenstein 2-1, Gibraltar - Malta 1-1.