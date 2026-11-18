Marţi seara s-au jucat ultimele meciuri din UEFA Nations League, faza grupelor, iar naţionala Portugaliei a fost una dintre performere.

Chiar şi fără Cristiano Ronaldo în lot, Portugalia s-a impus, 3-2, pe terenul Ţării Galilor şi a câştigat cu avans considerabil Grupa A4, grupă din care au mai făcut parte Norvegia şi Danemarca.

Bruno Fernandes a deschis scorul rapid, pentru portughezi. Brooks şi Thomas au întors rezultatul, însă Pedro Neto a egalat chiar înainte de pauză. Forbs a înscris golul victoriei pentru Portugalia, în minutul 70. Pe final, portughezii au fost obligaţi să "ţină cu dinţii" de rezultat, acelaşi Pedro Neto fiind eliminat în minutul 74.

Portugalia a încheiat grupa cu cinci victorii şi o înfrângere, respectiv cu şase puncte avans faţă de Norvegia, formaţie care a prins in extremis locul 2, după ce s-a impus surprinzător, 3-2, în Danemarca. Hojlund şi Hojbjerg au făcut 2-0 pentru Danemarca, încă din minutul 14, însă apoi s-a activat golgeterul Haaland, cel care practic a întors soarta meciului de unul singur. Haaland a redus din diferenţă în minutul 37, apoi a prefaţat, practic, golul marcat de Odegaard, în minutul 86, şi a înscris golul victoriei în prelungiri, din penalty.

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În celelalte meciuri jucate marţi seara, în UEFA Nations League, s-au înregistrat următoarele rezultate: Bosnia Herţegovina - România 2-1, Ungaria - Irlanda de Nord 1-1, Irlanda - Kosovo 3-0, Israel - Austria 1-1, Polonia - Suedia 1-1, Ucraina - Georgia 1-0.