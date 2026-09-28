România - Bosnia Herţegovina 2-4 (final)

Min. 90+4 - Este final de meci pe Arena Naţională. Bosnia Herţegovina câştigă o partidă pe care a controlat-o tactic şi în care a profitat la maxim de erorile comise de jucătorii noştri.

România suferă a doua înfrângere la rând în actuala ediţie a UEFA Nations League şi perspectivele sunt sumbre pentru trupa antrenată de Gheorghe Hagi, în condiţiile în care urmează imediat încă două meciuri cât se poate de dificile, cu Polonia, în deplasare, pe 2 octombrie, ora 21.45, şi cu Suedia, acasă, pe 5 octombrie, de la ora 21.45, dueluri care vor fi, de asemenea, transmise în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.