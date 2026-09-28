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Live Text România - Bosnia 2-4. "Tricolorii" suferă o înfrângere usturătoare în UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a României a înregistrat a doua înfrângere, din două meciuri, în ediţia 2026-2027 a UEFA Nations League, "tricolorii" cedând, scor 2-4, în confruntarea cu Bosnia Herţegovina de luni seara, de pe Arena Naţională, partidă care a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

România şi Bosnia Herţegovina s-au înfruntat în UEFA Nations League România şi Bosnia Herţegovina s-au înfruntat în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 28.09.2026, 23:35 | Modificat la 28.09.2026, 23:39
Cuprins
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28.09.2026, 23:37

România - Bosnia Herţegovina 2-4 (final)

Min. 90+4 - Este final de meci pe Arena Naţională. Bosnia Herţegovina câştigă o partidă pe care a controlat-o tactic şi în care a profitat la maxim de erorile comise de jucătorii noştri.

România suferă a doua înfrângere la rând în actuala ediţie a UEFA Nations League şi perspectivele sunt sumbre pentru trupa antrenată de Gheorghe Hagi, în condiţiile în care urmează imediat încă două meciuri cât se poate de dificile, cu Polonia, în deplasare, pe 2 octombrie, ora 21.45, şi cu Suedia, acasă, pe 5 octombrie, de la ora 21.45, dueluri care vor fi, de asemenea, transmise în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

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28.09.2026, 23:29

Gol anulat România

Min. 88 - Louis Munteanu preia excelent în jumătatea de teren adversă, îi pasează foarte bine lui Bîrligea şi acesta punctează cu un şut superb, sub transversală.

Reuşita este însă anulată pentru offside, un offside semnalat la Louis Munteanu, care se afla în poziţie afară din joc în momentul în care a preluat balonul.

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28.09.2026, 23:21

Schimbări în ambele formaţii

Min. 81 - În echipa României a intrat Strata în locul lui Andrei Burcă. La oaspeţi au ieşit Gigovic şi Kolasinac şi au intrat Tahirovic şi Mujakic.

Între timp a fost şi un cartonaş galben încasat de Muharemovic, pentru un fault tare.

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28.09.2026, 23:15

Schimbare Bosnia Herţegovina

Min. 74 - La oaspeţi iese Tabakovic şi intră Jovo Lukic, atacantul formaţiei Universitatea Cluj.

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28.09.2026, 23:06

Schimbări România

Min. 65 - Noi mutări în echipa noastră. Au ieşit Screciu şi Stanciu şi au intrat David Matei şi Moruţan.

Nicolae Stanciu i-a cedat banderola de căpitan fundaşului Andrei Burcă.

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28.09.2026, 23:04

România - Bosnia Herţegovina 2-4

Min. 62 - Cicâldău înscrie, după un atac prelungit al echipei noastre. Louis Munteanu a şutat din 16 metri, în blocaj, dar mingea a sărit la Cicâldău, care a prins un şut splendid, din prima, de la 25 de metri, şi l-a învins pe portarul oaspeţilor.

Între timp, la oaspeţi au ieşit Bajraktarevic şi Mahmic şi au intrat Demirovic şi Hasic.

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28.09.2026, 22:59

Ocazie Bosnia Herţegovina

Min. 58 - Oaspeţii nu par dispuşi să reducă turaţia.

Bajraktarevic îl depăşeşte uşor pe Lisav Eissat, şutează de la distanţă şi Ionuţ Radu reţine cu emoţii.

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28.09.2026, 22:57

România - Bosnia Herţegovina 1-4

Min. 55 - Oaspeţii înscriu din nou, cu o simplitate dezarmantă.

Bajraktarevic centrează excelent de pe dreapta, Matei Ilie nu sare, Ionuţ Radu rămâne ţintuit pe linia porţii şi Mahmic îndeplineşte o simplă formalitate.

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28.09.2026, 22:53

Ocazie România

Min. 52 - România pare mai insistentă în startul reprizei secunde.

Vlad Dragomir şutează frumos, de la distanţă, şi mingea ocoleşte de puţin poarta adversă.

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28.09.2026, 22:48

A început repriza a doua

Min. 46 - S-a reluat meciul de pe Arena Naţională. România a avut lovitura de start în repriza a doua.

Gheorghe Hagi a făcut două schimbări la pauză. Au ieşit Mihăilă şi Olaru şi au intrat Louis Munteanu şi Cicâldău.

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28.09.2026, 22:32

România - Bosnia Herţegovina 1-3 (pauză)

Min. 45 - Este pauză pe Arena Naţională. Oaspeţii conduc, 3-1, la capătul unei reprize pe care au controlat-o tactic şi în care au profitat la maxim de erorile comise de fotbaliştii noştri.

Gheorghe Hagi trebuie să schimbe ceva la pauză, pentru că altfel riscă o înfrângere drastică.

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28.09.2026, 22:25

România - Bosnia Herţegovina 1-3

Min. 40 - Alajbegovic şutează de la distanţă, Ionuţ Radu respinge aiurea în faţă şi Tabakovic îndeplineşte o simplă formalitate.

Greşeală de începător comisă de portarul României.

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28.09.2026, 22:13

România - Bosnia Herţegovina 1-2

Min. 28 - Lisav Eissat centrează excelent, de pe stânga, şi Bîrligea reduce din diferenţă cu o superbă lovitură cu capul.

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28.09.2026, 22:07

Ocazii România

Min. 22 - Vin şi primele ocazii ale României. Stanciu şutează de la distanţă şi Zlomislic respinge în corner.

În urma cornerului, Bîrligea se trezeşte cu balonul la picior, la şase metri de poarta adversă, dar reia moale şi Zlomislic reţine.

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28.09.2026, 22:04

România - Bosnia Herţegovina 0-2

Min. 19 - Oaspeţii îşi măresc avantajul după o fază foarte simplă.

Oaspeţii au un corner de pe dreapta, Basic centrează înalt şi Muharemovic înscrie cu o reluare simplă cu capul.

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28.09.2026, 22:01

Cartonaş galben Bosnia Herţegovina

Min. 17 - Mahmic vede cartonaşul galben, pentru un fault tare comis asupra lui Olaru.

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28.09.2026, 21:57

România - Bosnia Herţegovina 0-1

Min. 12 - Oaspeţii produc din nou pericol la poarta noastră şi, de data aceasta, nu mai greşesc ţinta.

Bajraktarevic a centrat de pe dreapta, Gigovic le-a luat faţa lui Ionuţ Radu şi Burcă şi a punctat cu o lovitură simplă cu capul.

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28.09.2026, 21:53

Ocazie mare Bosnia Herţegovina

Min. 8 - Oaspeţii ratează prima mare ocazie a meciului. Şi ce ocazie. Tabakovic este lansat excelent, cu o pasă filtrantă, scapă singur cu Ionuţ Radu, profitând de ieşirea neinspirată a lui Coubiş la offside, şi şutează bine, dar trimite puţin pe lângă poarta echipei noastre.

România scapă cu faţa curată dintr-un moment extrem de dificil.

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28.09.2026, 21:45

A început meciul

Min. 1 - Bosnia Herţegovina a avut lovitura de start a meciului. Oaspeţii încep în forţă şi au primul corner al duelului.

Partida se joacă într-o atmosferă tristă, fără spectatori în tribune.

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28.09.2026, 20:46

Echipele de start

România, selecţionerul Gheorghe Hagi începe cu: 1. Ionuţ Radu - 4. Coubiş, 15. Burcă, 3. Matei Ilie, 23. Eissat - 20. Olaru, 22. Dragomir, 17. Screciu, 10. Stanciu - 11. Bîrligea, 13. Mihăilă.

Bosnia Herţegovina, selecţionerul Sergej Barbarez începe cu: 22. Zlomislic - 15. Memic, 18. Katic, 4. Muharemovic, 5. Kolasinac - 8. Gigovic, 16. Mahmic, 13. Basic - 20. Bajraktarevic, 23. Tabakovic, 19. Alajbegovic.

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28.09.2026, 13:11

România, misiune grea cu Bosnia Herţegovina 

Deşi cotaţi drept favoriţi la casele de pariuri, fotbaliştii României nu vor avea o misiune uşoară în duelul de luni seara. În primul rând, "tricolorii" nu beneficiază de avantajul fanilor, partida urmând a se desfăşura cu "porţile închise", din cauza unei suspendări încasate de Federaţia Română de Fotbal ca urmare a unor incidente provocate de fani.

În al doilea rând, oaspeţii au un ascendent moral în faţa României. Bosnia Herţegovina a învins de două ori anul trecut, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026. Bosniacii s-au impus la Bucureşti, în martie 2025, 1-0, iar apoi, în noiembrie, au câştigat şi meciul de pe teren propriu, scor 3-1.

În plus, Bosnia Herţegovina are un mic avantaj moral şi după rezultatele înregistrate în prima etapă. Dacă România a cedat pe terenul Suediei, 1-2, Bosnia Herţegovina a obţinut un punct de aur pe terenul Poloniei, 0-0.

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28.09.2026, 13:11

Loturi România şi Bosnia 

 Gheorghe Hagi, selecţionerul României, a făcut schimbări numeroase şi surprinzătoare în lotul de 23 pregătit pentru această partidă, astfel că, la meciul de luni seara, antrenorul se va baza pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Strata, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Louis Munteanu, 10. Stanciu, 11. Bîrligea, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Borza, 15. Burcă, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. David Matei, 20. Olaru, 21. Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.

Sergej Barbarez, selecţionerul Bosniei şi Herţegovinei, ar urma să se bazeze, la meciul de la Bucureşti, pe: 1. Jurkas, 2. Mujakic, 3. Malic, 4. Muharemovic, 5. Kolasinac, 6. Tahirovic, 7. Smajlovic, 8. Gigovic, 9. Duric, 10. Demirovic, 11. Jovo Lukic, 12. Hamzic, 13. Basic, 14. Sunjic, 15. Memic, 16. Mahmic, 17. Hasic, 18. Katic, 19. Alajbegovic, 20. Bajraktarevic, 21. Radeljic, 22. Zlomislic, 23. Tabakovic.

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28.09.2026, 13:10

Arbitru din Portugalia la România - Bosnia 

Meciul dintre România şi Bosnia Herţegovina, de luni seara, de pe Arena Naţională, va fi arbitrat de o brigadă condusă la centru de portughezul Luis Godinho. Acesta va fi asistat de compatrioţii săi, Pedro Martins şi Pedro Almeida.

Arbitru de rezervă este portughezul Fabio Verissimo, iar în camera VAR vor fi portughezii Fabio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

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