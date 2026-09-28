Sezonul vacanţelor s-a terminat cu amintiri neplăcute pentru mii de români. La Protecţia Consumatorilor, reclamaţiile pentru zboruri anulate ori întârziate s-au dublat, aproape, faţă de anul trecut. Cei care au avut asemenea probleme mai demult au aflat, din propria experienţă, că despăgubirile sunt acordate foarte greu.

Pentru mii de români, vacanţele de vara aceasta s-au terminat cu nervi, timp şi bani pierduţi prin aeroporturi. Cosmin şi Paula aşteaptă despăgubiri pentru zborul lor care a avut întârziere şi au angajat o companie specializată.

"Am aplicat în iulie şi suntem în septembrie. Nu am primit încă banii, dar sperăm că până de Crăciun o să-i primim", spune Cosmin, pasager despăgubit.

După o întârziere de cinci ore, Petru a avut mai mult succes. A reuşit să încaseze compensaţia, dar nu pe cale amiabilă.

Articolul continuă după reclamă

"M-am adresat companiei aeriene, am completat pe site toate documentele şi am aşteptat un răspuns. Nu mi-au mai răspuns niciun mesaj. M-am adresat şi Protecţiei Consumatorului. M-am întors către compania aeriană cu decizia ANPC şi în cele din urmă s-a deblocat tot procesul şi mi-am primit despăgubirea", menţionează Petru, pasager.

În ce condiţii se plătesc despăgubirile de către companiile aeriene

Legislaţia europeană impune companiilor aeriene să plătească despăgubiri în anumite condiţii.

Compensaţiile sunt fixe şi se aplică pentru refuzul la îmbarcare, pentru anularea zborului, sau întârzieri mai mari sau egale cu trei ore. Ele pornesc de la 250 de euro pentru zborurile sub 1500 de kilometri şi pot ajunge până la 600 de euro pentru zborurile peste 3500 de kilometri.

Cei care nu obţin răspuns de la compania aeriană pot să facă plângere la Protecţia Consumatorilor.

"Avem o creştere destul de mare, de peste 75% decât aceeaşi perioadă a anului trecut privind numărul de reclamaţii prezentate de către consumatori. Solicitări în scris, prin e-mail, fizic sau cel mai indicat pe platforma noastră de petiţii unde avem dedicat pentru serviciile aeroportuare şi de transport aerian o secţiune. Avem nevoie de documentele suport - biletele de zbor, documentele de achiziţie şi de rezervare a acestora", explică Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

Pasagerii se pot adresa şi firmelor specializate în despăgubiri

Unii pasageri se adresează şi firmelor specializate în despăgubiri care percep, însă, un comision din suma recuperată.

"Am remarcat mult mai multe cereri pentru bagaje pierdute, bagaje întârziate, pentru rambursări din această zonă şi cereri pentru rambursări de preţ de bilet. Adică operatorul a anunţat anularea zborului cu mai mult de 14 zile înainte de data planificată a călătoriei, cu toate acestea compania aeriană nu a rambursat preţul pe călătoria neefectuată şi pasagerii s-au plâns", spune Ramona Colea, proprietara unei firme de despăgubiri.

Pasagerii care au avut probleme cu un zbor în Uniunea Europeană se pot adresa Centrului European al Consumatorilor din România. În primele opt luni ale anului, românii au recuperat peste 133.000 de euro cu ajutorul acestuia.