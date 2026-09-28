Putin a naționalizat și activele nemților de la Metro, după cele ale Auchan, Nestle și Leroy Merlin

Rusia a plasat activele locale ale retailerului german sub administrare temporară, potrivit unui decret prezidențial dat publicității luni, pe fondul escaladării tensiunilor legate de Ucraina între Moscova și Berlin.

Activele au fost transferate companiei rusești UK Torg RUS, înființată în 8 septembrie, și deținută integral de Johannes Tolay, directorul general al subsidiarei Metro din Rusia, conform datelor firmei, citate de Reuters, potrivit Agerpres.

În decret nu se menționează motivul transferului controlului, dar vine după o întâlnire rară, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York, între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și omologul său german, Johann Wadephul, prima de la începutul războiului din Ucraina. Serghei Lavrov, care a acuzat Germania de implicare în războiul din Ucraina, și Johann Wadephul și-au strâns mâinile sâmbătă, în fața presei, înaintea întrevederii cu ușile închise pe care au avut-o. Întâlnirea, ultima la care a participat ministrul rus la New York, a durat puțin peste 20 de minute și nu a fost urmată de declarații pentru presă.

Într-un comunicat dat publicității luni, Metro AG a indicat că nu mai are control operațional asupra subsidiarei din Rusia și că evaluează implicațiile deciziei Moscovei.

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Metro AG, 91 de magazine în Rusia

Metro s-a extins pe piața rusă în 2001 și operează în prezent 91 de magazine, având 9.000 de angajați, a precizat compania.

De la debutul invaziei rusești în Ucraina, și de la primele sancțiuni economice impuse Moscovei de țările occidentale, multe multinaționale au părăsit Rusia, altele și-au suspendat operațiunile acolo sau au avut activele confiscate și transferate către companii rusești.

În schimb, Metro a rămas în Rusia și a anunțat că decizia are la bază responsabilitatea sa față de angajați și clienți.

Într-un comunicat separat, subsidiara Metro din Rusia nu a comentat direct decretul, dar a spus că operează ca de obicei și își îndeplinește toate obligațiile față de clienți.

Kremlinul a transferat activele rusești ale Nestle, Auchan și Leroy Merlin

Luna aceasta, Kremlinul a transferat activele rusești ale multinaționalei elvețiene Nestle, ale lanțului francez de retail Auchan și ale fostului grup de bricolaj Leroy Merlin (redenumit Lemana Pro în 2024 în Rusia) către o singură companie rusă, conform unui decret emis de președintele Vladimir Putin.

Potrivit documentului, acțiunile acestor companii din Rusia sunt transferate sub "administrare temporară" către compania rusă "L.E.V. Management".

Publicația de investigații Novada Gazeta Europa dezvăluie că această companie, înființată la sfârșitul anului 2025, este condusă de Andrei Krayushkin, general în Ministerul rus al Afacerilor Interne.

"Conform documentelor contabile, (această companie) nu a desfășurat nicio activitate comercială, cel puțin nu până la sfârșitul aceluiași an (2025). Are un singur angajat. Proprietarii săi sunt necunoscuți", relatează publicația Novada Gazeta Europa, care are sediul în Letonia și este interzisă în Rusia ca "organizație indezirabilă".

Pe site-ul său rusesc, Auchan susține că are peste 33.000 de angajați, 241 de magazine, inclusiv 62 de hipermarketuri în Rusia. În 2019, revista Forbes a numit-o cea mai mare companie străină care operează în Rusia.