Primele extracții de gaze de la Neptun Deep vor începe în prima jumătate a anului viitor

Într-un comunicat comun al celor doi co-titulari ai perimetrului, OMV Petrom şi SNGN Romgaz, se arată că perimetrul Neptun Deep avansează către prima producţie de gaze, preconizată pentru prima jumătate a anului 2027, iar producţia anuală la platou este estimată la circa 8 miliarde mc (100%), potrivit Agerpres.

"OMV Petrom şi SNGN Romgaz SA, co-titulari ai perimetrului Neptun Deep, preconizează că prima producţie de gaze va intra în Sistemul Naţional de Transport (SNT) în prima jumătate a anului 2027. După instalarea cu succes a platformei de producţie offshore Neptun Alpha, în ape puţin adânci, şi în urma progreselor recente, proiectul se derulează conform planului, permiţând definirea mai precisă a calendarului următoarelor etape-cheie. Odată ce primele gaze vor ajunge la punctul de intrare în SNT, proiectul va intra într-o fază de creştere treptată a producţiei şi de testare a performanţelor operaţionale", se precizează în comunicatul transmis luni Bursei de Valori Bucureşti.

Când va fi atins platoul de producţie

Potrivit documentului, se preconizează că platoul de producţie va fi atins până la sfârşitul celui de-al treilea trimestru din 2027.

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"Definirea unui interval mai precis pentru prima producţie de gaze reprezintă o etapă importantă pentru Neptun Deep şi ne aduce mai aproape de începerea producţiei. Proiectul va juca un rol important în consolidarea securităţii energetice a României şi în poziţionarea ţării ca lider în producţia de gaze naturale în Uniunea Europeană. Pe măsură ce ne apropiem de momentul primei producţii de gaze, ne concentrăm pe siguranţă, eficienţă şi fiabilitate în execuţia proiectului", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, în comunicat.

La rândul său, Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie, a precizat că odată instalate, toate sistemele şi instalaţiile vor fi supuse unor inspecţii şi teste cuprinzătoare, înainte de punerea în funcţiune.

Director General al Romgaz, Răzvan Popescu, a arătat că proiectul Neptun Deep continuă să înregistreze progrese-cheie succesive, care vor contribui în mod direct la securitatea energetică a României şi, respectiv, a Uniunii Europene.

"Proiectul Neptun Deep se află într-un stadiu avansat de dezvoltare, ceea ce ne apropie de prima producţie de gaze. După finalizarea cu succes a etapelor-cheie de execuţie, activităţile viitoare se vor concentra pe asigurarea unei tranziţii previzibile către faza de producţie", a menţionat şi directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude.

În cadrul proiectului fost instalată platforma de producţie Neptun Alpha

Pe parcursul anului 2026, în cadrul proiectului Neptun Deep a fost instalată platforma de producţie Neptun Alpha şi conducta offshore şi au fost finalizate şapte din cele zece sonde de producţie.

Potrivit comunicatului celor două companii, în perioada următoare, proiectul se va concentra pe continuarea forajului la sondele de dezvoltare rămase, instalarea şi integrarea infrastructurii submarine, conectarea instalaţiilor offshore la conducta de transport şi punerea în aplicare a unui program cuprinzător de testare.

Proiectul Neptun Deep are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 miliarde mc (aproximativ 700 milioane bep - barili echivalent petrol, n.r.) şi se estimează că va atinge un nivel de producţie de platou de 140 kbep/zi, pe care îl va menţine timp de aproape 10 ani.

Decizia finală de investiţie a fost luată în iunie 2023 pentru realizarea proiectului cu costuri de dezvoltare de 4 miliarde de euro, cu prima livrare de gaze prevăzută pentru 2027. Se preconizează că Neptun Deep va avea o amprentă de carbon de aproximativ 2,2 kg CO2/baril echivalent petrol la nivelul de producţie de platou, semnificativ sub media industriei.

OMV Petrom şi Romgaz deţin câte 50% din proiectul Neptun Deep

OMV Petrom şi Romgaz deţin câte 50% din proiectul Neptun Deep. OMV Petrom este operatorul, iar Romgaz (prin intermediul Romgaz Black Sea Limited) este non-operatorul. Comercializarea gazelor este realizată separat de fiecare titular.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni (din care statul român, deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

SNGN Romgaz SA, cel mai mare producător de gaze naturale din România

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale,

efectuează intervenii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

În 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022, a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţat ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apa adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.