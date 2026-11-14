România nu a mai bătut Polonia din 2009

Obligată să câştige pentru a mai putea spera la evitarea ultimului loc dintr-o grupă de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina, România va avea o misiune foarte dificilă.

Pe lângă faptul că au pierdut primele patru meciuri jucate în actuala ediţie a UEFA Nations League şi au cedat clar în deplasare, în Polonia, 0-6, "tricolorii" nu sunt avantajaţi nici de bilanţul general al meciurilor jucate împotriva Poloniei.

România nu a mai învins echipa Poloniei din 2009, atunci când, într-un meci amical jucat în deplasare, "tricolorii" se impuneau la limită, 1-0, graţie unui gol marcat de Daniel Niculae.

De atunci, România şi Polonia s-au mai înfruntat de patru ori, iar polonezii s-au impus de fiecare dată la scor. A fost 4-1 într-un amical jucat în 2013, 3-1 şi 3-0 în dubla din preliminariile pentru Mondialul din 2018 şi 6-0 în manşa tur din actuala ediţie a UEFA Nations League.