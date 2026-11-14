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Live Text România - Polonia, ora 21.45, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii" vor revanşa

Naţionala de fotbal a României joacă sâmbătă seara, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, împotriva Poloniei, într-un meci care contează pentru etapa a 5-a a UEFA Nations League, partidă care va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

România şi Polonia se înfruntă în UEFA Nations League România şi Polonia se înfruntă în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 14.11.2026, 16:08 | Modificat la 14.11.2026, 16:09
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14.11.2026, 11:36

România nu a mai bătut Polonia din 2009

Obligată să câştige pentru a mai putea spera la evitarea ultimului loc dintr-o grupă de UEFA Nations League din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina, România va avea o misiune foarte dificilă.

Pe lângă faptul că au pierdut primele patru meciuri jucate în actuala ediţie a UEFA Nations League şi au cedat clar în deplasare, în Polonia, 0-6, "tricolorii" nu sunt avantajaţi nici de bilanţul general al meciurilor jucate împotriva Poloniei.

România nu a mai învins echipa Poloniei din 2009, atunci când, într-un meci amical jucat în deplasare, "tricolorii" se impuneau la limită, 1-0, graţie unui gol marcat de Daniel Niculae.

De atunci, România şi Polonia s-au mai înfruntat de patru ori, iar polonezii s-au impus de fiecare dată la scor. A fost 4-1 într-un amical jucat în 2013, 3-1 şi 3-0 în dubla din preliminariile pentru Mondialul din 2018 şi 6-0 în manşa tur din actuala ediţie a UEFA Nations League.

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14.11.2026, 11:35

Loturi România şi Polonia

Lipsit de aportul unor fotbalişti importanţi precum Stanciu, Ionuţ Radu şi Mihăilă, toţi accidentaţi, şi Răzvan Marin, suspendat, Gheorghe Hagi, selecţionerul României, mizează la meciul cu Polonia pe: 1. Târnovanu, 2. Raţiu, 3. Drăguşin, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florinel Coman, 8. Cicâldău, 9. Bîrligea, 10. Ianis Hagi, 11. Bancu, 12. Hindrich, 13. Matei Ilie, 14. Ianis Stoica, 15. Lisav Eissat, 16. Laurenţiu Popescu, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. Corbu, 20. Dennis Man, 21. Moruţan, 22. Dragomir, 23. Strata.

Polonia, selecţionerul Jan Urban ar urma să răspundă cu: Bartłomiej Drągowski, Mateusz Kochalski, Sławomir Abramowicz - Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Matty Cash, Tymoteusz Puchacz, Kamil Piątkowski, Kacper Potulski - Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Kacper Urbański, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, Oskar Kubiak, Bartosz Mazurek, Łukasz Poręba - Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski, Adrian Benedyczak.

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14.11.2026, 11:34

Arbitru din Austria la România - Polonia 

Meciul dintre România şi Polonia, de la Bucureşti, din UEFA Nations League, va fi arbitrat de o brigadă din Austria ce îl va avea pe Sebastian Gishamer la centru. Acesta va fi asistat de compatrioţii săi, Roland Riedel şi Santino Schreiner.

Arbitru de rezervă este austriacul Walter Altmann, iar în camera VAR se vor afla alţi doi austrieci, Manuel Schuettengruber şi Josef Spurny.

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romania polonia uefa nations league gheorghe hagi
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