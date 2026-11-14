Astăzi este Lăsata Secului, ultima zi în care bucatele de dulce mai au loc pe mesele credincioșilor. De mâine începe Postul Crăciunului, o perioadă de cumpătare, rugăciune și pregătire sufletească pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Ce tradiții și obiceiuri se păstrează în această zi, dar și ce trebuie să știe credincioșii înainte de începerea postului.

Astăzi este lăsatul secului, ultima zi în care credincioșii ortodocși mai pot mânca alimente de dulce, pentru că de mâine intrăm în Postul Crăciunului.

În această zi, oamenii se adună în jurul mesei alături de familie și de apropiați și se bucură de timpul petrecut împreună, dar și de preparatele tradiționale. Se spune că astăzi este bine să mâncăm plăcinte pregătite în casă, dar și carne la cuptor.

De lăsatul secului, este bine să păstrăm și obiceiurile vechi, transmise din generație în generație. Se oferă pachete cu mâncare în amintirea persoanelor care nu mai sunt printre noi.

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Mâine intrăm în Postul Crăciunului, care durează 40 de zile. Ultima zi de post este pe 24 decembrie. În perioada următoare, credincioșii ortodocși trebuie să renunțe la lapte, carne, brânză și ouă și să se concentreze pe rugăciune, liniște și pregătirea sufletească pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.