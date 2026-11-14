SUA ar fi sugerat retragerea Ucrainei din Donbas în schimbul aderării la NATO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că negociatorii americani au ridicat problema unei posibile retrageri a Ucrainei din regiunea estică Donbas, în schimbul aderării la NATO, în urma celei mai recente runde de discuţii de pace cu Rusia, desfăşurate la Abu Dhabi, relatează sâmbătă Reuters.

Zelenski şi-a reiterat poziţia, subliniind că Kievul nu este dispus să se retragă de pe teritoriul său. El a precizat că, în cazul în care Ucraina ar primi un pachet cuprinzător de securitate - care să includă garanţii de securitate, o armată ucraineană puternică şi bine finanţată, precum şi fonduri pentru reconstrucţie -, ar supune această chestiune unui referendum.

"Americanii au ridicat o problemă: <<Ce-ar fi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?>>. A fost prima dată când s-a pus această chestiune", le-a spus Zelenski jurnaliştilor, potrivit unor declaraţii date publicităţii sâmbătă de biroul său.

"De aceea consider că subiectul NATO a revenit pe agendă. Dar aţi auzit şi semnalele transmise de Putin; este o discuţie extrem de dificilă", a adăugat el.