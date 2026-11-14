Zi cu grad ridicat de risc în capitală. Şi cu restricţii de circulaţie - pe lângă cele obişnuite care sunt normale în jurul Arenei Naţionale în zi de meci a tricolorilor. George Simion participă azi la mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, în fața Palatului Parlamentului, chiar dacă protestul nu are autorizaţie. S-au adunat deja acolo peste 5.500 de oameni. Liderul AUR îl acuză pe Nicuşor Dan că ar fi intervenit pentru blocarea manifestaţiei.

"Nicuşor Dan a dat ordin ca să nu existe o manifestaţie mare, amplă de susţinere a lui Călin Georgescu.", a declarat George Simion, preşedintele AUR.

"Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă. Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii. Adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

"Ori minte Nicuşor Dan, ori mint eu, a treia posibilitate nu există.", a mai adăugat Nicuşor Dan.

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Suporterii polonezi care au ajuns de ieri în Capitală au şi început petrecerea în Centrul Vechi.

Traficul rutier la Parcului Izvor este îngreunat. Vorbim de două artere importante. Sunt cele două bulevarde care mărginesc practic acest parc: Bulevardul Independenţei şi Bulevardul Naţiunilor Unite. Cel din urmă, în zona aceasta, a fost blocat de protestatari. Paşnici momentan. Un alt lucru luat în seamă de autorităţi e faptul că tot aici protestatarii s-ar putea ciocni de suporterii polonezi veniţi în Bucureşti pentru meciul cu România.

Protest AUR în fața Parlamentului. Peste 700 de jandarmi, mobilizați în Capitală

Sunt câteva mii de susținători AUR în fața Parlamentului. Sunt desfășurați pe Bulevardul Națiunilor Unite, motiv pentru care polițiștii au blocat traficul rutier.

Au venit din mai multe județe. Unii sunt din Maramureș, am văzut. De aici, din mijlocul lor, se aud scandări de susținere pentru Călin Georgescu.

Până la această oră, protestul a fost unul gălăgios, dar pașnic. Mobilizarea forțelor de ordine este însă foarte mare. Peste 700 de jandarmi au fost mobilizați în Capitală pentru protestul de astăzi, dar și pentru meciul din această seară.

O parte dintre forțele de ordine au venit din alte județe.

Sunt șase grade afară și plouă. Dacă vremea ar fi fost ca ieri, probabil că s-ar fi adunat mai mulți oameni.

Trafic blocat în zona Parcului Izvor. Două bulevarde, afectate

În aceste condiții, o parte dintre susținători își exprimă sprijinul pe rețelele de socializare, în timp ce aici, la Izvor, oamenii stau în ploaie și continuă să scandeze. Văd în continuare că vin în număr destul de mare către zona protestului.

Estimarea jandarmilor era undeva la peste 5.500-6.000 de oameni. Probabil că numărul lor real este puțin mai mare. Vorbeam despre ploaie: probabil ar fi venit mai mulți dacă nu ar fi fost vremea aceasta câinoasă.

O vreme care a schimbat și planurile suporterilor polonezi. Pentru că avem o zi cu dublu risc, atât din cauza protestului de astăzi, cât și a meciului din această seară, zona din Centrul Vechi, unde erau așteptați foarte mulți suporteri, este goală în acest moment.

România - Polonia, meci cu măsuri sporite de securitate. Suporterii polonezi au invadat Centrul Vechi

După-amiază, punctul de întâlnire este în Piața Universității, iar de acolo suporterii vor merge către stadion, însoțiți de forțele de ordine.

Meciul România - Polonia începe la ora 21:45, iar porțile stadionului se deschid cu trei ore mai devreme. Vor fi efectuate controale suplimentare la intrare, pentru ca obiectele interzise să nu ajungă printre suporteri.

Iar dacă astăzi terasele sunt aproape goale la această oră, ieri Centrul Vechi arăta cu totul altfel, datorită vremii foarte frumoase.

A fost cald, a fost vreme bună, iar suporterii polonezi au stat la terase până târziu în noapte.

Reacţiile suporterilor polonez, înainte de meci: "Cred că Polonia va bate cu 7-1"

"Cred că România va da primul gol, dar după cred că Polonia va bate cu 7-1.", spune un suporter străin.

"Îmi amintesc de mulţi jucători foarte buni, Gheorghe Hagi, Dan Petrescu a fost antrenor în Cracovia şi un jucător foarte bun, Hagi este o legendă.", adaugă un alt suporter.

"Cred că noi vom câştiga, sunt aproape sigur că vom câştiga, chiar dacă echipa României devine din ce în ce mai bună, dar şi echipa Poloniei devine la fel. Deci cred că vom câştiga.", mai precizează un alt suporter.

Porțile Arenei se deschid la 18:45, cu trei ore înainte de meci. Jandarmii le recomandă spectatorilor să vină din timp, cu biletul și actul de identitate la îndemână. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1, de la 21.45.