Românii au epuizat biletele pentru barajul cu Turcia în 20 de secunde

Naţionala de fotbal a României înfruntă Turcia pe 26 martie, în deplasare, în primul tur al barajului de calificare la Campionatul Mondial din vară, din America de Nord, iar fanii naţionalei par că sunt extrem de încrezători în şansele "tricolorilor" de a da lovitura la Istanbul.

Partida dintre Turcia şi România, una dintre semifinalele traseului de baraj UEFA Path C, va avea loc pe arena celor de la Beşiktaş Istanbul, iar Federaţiei Române de Fotbal i-au fost alocate 2.130 de bilete pentru disputa de la finalul lunii martie.

Vineri, reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au anunţat, prin intermediul unui mesaj postat pe o renumită reţea de socializare, că cele 2.130 de bilete au fost epuizate în numai 20 de secunde.

"CREDEM ÎMPREUNĂ! Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! WOW! Mulţumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului", a fost mesajul transmis de reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal.

În cazul în care se impune în duelul de la Istanbul, România joacă în finala barajului de calificare la turneul final cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. Finala barajului de la calificare la Cupa Mondială va avea loc pe 31 martie, pe terenul învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

Dacă trece atât de Turcia, în deplasare, cât şi de Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare, România va evolua la Campionatul Mondial din America de Nord în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay şi Australia.

Vă reamintim că turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din acest an va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi Antena PLAY.

