Scaunul lui Infantino la FIFA se clatină: Federaţia Scoţiană îi retrage sprijinul

Federaţia scoţiană şi-a retras oficial sprijinul acordat preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, care se află în centrul criticilor după proiectul său controversat, ulterior abandonat, de a deschide FIFA către investitori privaţi, cu şapte luni înainte de alegerile prezidenţiale ale forului de conducere al fotbalului mondial.

"Federaţia scoţiană nu va vota pentru Gianni Infantino. Aceasta este în conformitate cu poziţia UEFA şi am menţinut această linie de la început până la sfârşit", a declarat Ian Maxwell, directorul general al federaţiei scoţiene.

Numeroase federaţii şi-au retras deja sprijinul acordat liderului italo-elveţian în vârstă de 54 de ani, singurul candidat declarat până în prezent, printre care Anglia, Irlanda şi Ţara Galilor. Fotbalul "nu aparţine niciunui individ", au afirmat săptămâna trecută confederaţiile europeană (UEFA), nord-americană (CONCACAF) şi asiatică (AFC) într-o „scrisoare deschisă” comună.

Potrivit celor trei instanţe, „atunci când încrederea este zdruncinată de înşelăciune, atunci când o persoană se plasează deasupra colectivului care i-a încredinţat autoritatea, această datorie este abandonată”.

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"Au existat în mod evident deficienţe în materie de guvernanţă, o lipsă de transparenţă, o lipsă de dialog cu federaţiile membre, iar acest lucru trebuie să îl corectăm", a adăugat luni Maxwell.

"Transparenţa şi guvernanţa trebuie să se schimbe. Sub ce formă, cum va arăta acest lucru, rămâne de discutat", a continuat el.