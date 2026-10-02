Downing Street a anunţat, joi, că Manchester City nu este mai presus de reguli, după ce premierul Andy Burnham a fost criticat pentru comentariile sale privind încălcările de către club ale regulilor financiare ale Premier League, relatează BBC.

Manchester City nu este mai presus de reguli, anunţă Downing Street - Facebook - Manchester City

Prim-ministrul a declarat miercuri că ar fi "cu adevărat îngrijorat" dacă proprietarii clubului ar decide să vândă echipa, după ce City a fost găsit vinovat de o comisie independentă în majoritatea celor 115 acuzaţii care i-au fost aduse.

Declaraţiile sale au fost catalogate drept "complet departe de realitate" şi "extraordinare" de către conservatori şi au surprins pe mulţi din comunitatea fotbalistică.

Într-un comunicat emis în urma reacţiilor negative, Downing Street a declarat că prim-ministrul a precizat clar: "constatarea iniţială este gravă şi nu se poate sugera în niciun fel că cineva ar fi mai presus de reguli".

Articolul continuă după reclamă

În încercarea de a clarifica poziţia prim-ministrului, un purtător de cuvânt al biroului prim-ministrului a adăugat: "El a subliniat, de asemenea, că este vorba de un proces independent, aflat în desfăşurare. Este esenţial ca acesta să-şi urmeze cursul, iar rezultatul să fie respectat. Oriunde se constată o încălcare a legii, cei responsabili ar trebui să suporte consecinţele corespunzătoare."

Manchester City neagă orice încălcare a regulilor şi are termen până astăzi să depună un recurs.

Surse au declarat pentru BBC Sport că se preconiza ca City să susţină, în cadrul apelului, că înţelegerile de sponsorizare cheie au fost finanţate de guvernul din Abu Dhabi, şi nu de proprietarii clubului.

Printre concluziile comisiei independente s-a numărat faptul că clubul City a încheiat "contracte fictive" cu o serie de parteneri comerciali, ca parte a unui plan menit să ascundă finanţarea secretă de peste 830 de milioane de lire sterline.

Premier League afirmă că clubul City "a încălcat sistematic regulamentul Premier League timp de aproape un deceniu".

Într-un interviu acordat miercuri redactorului politic al BBC, Chris Mason, Burnham - care a fost primar al Greater Manchester până în iunie - a declarat că "nu se implică direct în acest proces" şi că acesta trebuie desfăşurat în mod independent de către Premier League.

El a afirmat că situaţia este "contestată de Manchester City" şi că ar fi "greşit" să se "tragă concluzii pripite".

Întrebat dacă este îngrijorat că proprietarii clubului din 2008 - conduşi de şeicul Mansour, membru al familiei regale şi viceprim-ministru al Emiratelor Arabe Unite - ar putea vinde clubul, Burnham a răspuns: "Aş fi cu adevărat îngrijorat să-i pierd. Au fost un partener extrem de important în construirea unui Manchester modern şi, evident, în transformarea clubului Manchester City în forţa globală care este astăzi. Nu pot interveni mai mult în acest proces; ar fi greşit din partea mea să fac asta."

Conservatorii l-au acuzat pe Burnham că "susţine public proprietarii chiar şi în timp ce ancheta continuă" şi au pus sub semnul întrebării dacă se exercită "presiune politică".