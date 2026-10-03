Păstrăm direcţia spre distracţie şi relaxare şi ne îndreptăm către mare. Pentru că pe litoral, vântul rece de octombrie nu-i ţine departe pe cei care iubesc marea şi adrenalina. La Constanţa, zeci de pasionaţi de kitesurfing au profitat din plin de valuri şi de rafalele puternice. Pentru ei, vremea de toamnă nu este un motiv să stea pe uscat. Din contră, vântul le oferă exact condiţiile de care au nevoie pentru salturi spectaculoase. Iar imaginile sunt pe măsură. Dacă recordul mondial al unei sărituri ajunge la 40 de metri, pe litoralul românesc, sportivii au reuşit salturi de peste 20 de metri.

De la răsărit, până la apus. Pe aripele vântului, sportivii au simţit că au zburat, la propriu.

Cu aer în aripi şi marea la picioare, limita a fost cerul, la propriu pentru unii.

Apa mării are 20 de grade Celsius, valurile au o înălţime de doi-trei metri, iar vântul suflă la rafală şi cu 40 de kiloemtri pe oră. Este vremea perfectă de kite-surfing. Iubitorii sporturilor nautice au venit din toată ţara la cel mai mare competitie de acest fel organizată pe litoral.

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Cu toţii au avut acelaşi scop. Să ajungă cât mai sus. Printre ei şi Eric. Face kite de la 9 ani. Acum are 17 şi trăieşte pentru adrenalină.

"Pentru mine kite-ul şi surful, sporturile de apă sunt viaţa mea, le fac de când sunt mic şi nu pot să trăiesc fără ele.", spune Eric, participant la concurs.

Şi Tudor vede în kitesurf un stil de viaţă.

"Este o combinaţie între momentul perfect al valului, viteza bună şi tensiunea în linii care îţi dau o săritură cât mai înaltă. Este un sentiment foartte mişto, dar eu un zbor controlat. E o adrenalină pe care nu o simti în niciun alt sport.", adaugă şi Tudor.

Toţi cei care au ieşit din apă spun că senzaţia este greu de egalat.

Tânăr: Cred că este mai mult decât un timp liber, este o pasiune şi e un fel a trăi, e libertatea.

Reporter: E scump?

Tânăr: E scump!

Reporter: De ce ai nevoie?

Tânăr: Placa, bără, costum şi chef.

Reporter: Cât costă un echipament?

Tânăr: Poate să ducă şi până la 8-10-12 mii de euro.

Kitesurfing este un sport care a câștigat tot mai mult teren in România. La școlile deschise pe litoral sunt, în permanență, echipamente si instructori. O oră de kite costa in jur de 350 de lei, iar un începător are nevoie de 10 ședințe să prindă echilibru pe placă.