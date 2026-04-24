Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe italianca Tyra Grant cu 6-2, 7-6 (7/5).

- Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Madrid - Profimedia

Sorana Cîrstea (36 ani, 26 WTA), a 25-a favorită, a obţinut victoria după o oră şi 25 de minute. În actul secund, românca a revenit de la 3-5 şi a trimis setul în tiebreak, revenind şi aici de la 3-5, cu patru puncte consecutive. Tyra Grant (18 ani, 262 WTA) venea după prima sa victorie pe un tabloul principal WTA.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 54.110 euro şi 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe învingătoarea dintre jucătoarea americană Coco Gauff (a treia favorită) şi franţuzoaica Leolia Jeanjean.

