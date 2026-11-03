Sorana Cîrstea, victorie chinuită în primul tur al turneului care ar putea fi ultimul din carieră

Jucătoarea română Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în turul II al turneului feminin de tenis de la Hong Kong, competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 283.000 de dolari.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Hong Kong - Profimedia

Aflată în faţa celui ce pare a fost ultimul turneu din carieră, dacă nu se răzgândeşte şi mai continuă şi anul viitor în circuitul profesionist, Sorana a avut mari dificultăţi în a-şi impune ritmul de joc în meciul din primul tur de la Hong Kong, deşi pornea drept mare favorită în faţa Mariei Timofeeva, din Uzbekistan.

Sorana, locul 15 mondial şi principală favorită la Hong Kong, s-a impus, scor 7-6, 1-6, 7-5, la capătul unui meci care a durat trei ore şi 13 minute. Sorana a avut probleme mai ales în setul doi şi în prima parte din setul trei, adversara ei reuşind să bifeze opt game-uri la rând.

În cele din urmă, plusul de experienţă şi-a spus cuvântul, iar Sorana Cîrstea a obţinut o victorie care îi asigură 4.285 de dolari şi 30 de puncte WTA, dar şi o întâlnire cu o adversară inedită în turul II, sportiva noastră urmând să dea piept cu nimeni alta decât Mary Stoiana, jucătoare americană cu tată român.

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Mary Stoiana are 23 de ani, ocupă locul 114 mondial, iar în primul tur de la Hong Kong a învins-o pe veterana Venus Williams, 6-2, 6-3.

Sorana Cîrstea şi Mary Stoiana nu s-au mai întâlnit până acum.