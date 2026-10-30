Rusia, aviz favorabil pentru a reveni la Campionatele Mondiale de hochei pe gheaţă

Autorităţile din Rusia au obţinut, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, dreptul ca echipele de hochei pe gheaţă ce reprezintă această naţiune să poată participa, din nou, la Campionatele Mondial de hochei pe gheaţă.

Andrei Kuzmenko, de la Pittsburgh Penguins, este una dintre vedetele naţionalei Rusiei de hochei pe gheaţă - Profimedia

Selecţionatele Rusiei au fost interzise în ultimii circa cinci ani, din cauza ofensivei din Ucraina, dar, acum, echipele Rusiei pot participa, din nou, la cele mai importante competiţii din acest sport.

TAS a anulat deciziile IIHF prin care Rusia fusese exclusă de la competiţiile din sezonul 2026-27, inclusiv de la Campionatele Mondiale masculine şi feminine. Rusia a ratat inclusiv turneele olimpice din acest an.

Următoarea ediţie a Campionatului Mondial masculin de hochei pe gheaţă are loc anul viitor, în Germania, şi este interesant de văzut ce se va întâmpla la turneul final, în condiţiile în care şi echipa Ucrainei şi-a asigurat, accederea, la această competiţie.