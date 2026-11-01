Un poliţist din Neamţ, locul 4 la CM de Skanderberg la cea mai grea categorie

Un agent din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ a câştigat locul al patrulea la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat în India. Acesta a concurat la categoria 110+ kilograme.

Agentul de poliţie Cosmin-Gabriel Lupu din cadrul IPJ Neamţ, Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Săbăoani, s-a clasat al patrulea la categoria sa la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfăşurat zilele trecute în India.

"Dincolo de responsabilitățile profesionale și de misiunile pe care le îndeplinește zi de zi în slujba comunității, un polițist demonstrează că pasiunea, ambiția și dorința de autodepășire pot transforma efortul constant în rezultate remarcabile și în afara profesiei.

Este și cazul colegului nostru, agent de poliție Lupu Cosmin-Gabriel din cadrul IPJ Neamț, Secția nr. 3 Poliție Rurală Săbăoani,care, pe lângă cariera de polițist, practică skanderbeg la nivel de performanță, sport care presupune nu doar forță fizică, ci și multă disciplină, concentrare, tehnică și pregătire susținută.

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Pasiunea pentru acest sport l-a purtat pe scena unei competiții internaționale importante. În perioada 28–30 octombrie, acesta a participat la Campionatul Mondial de Skanderbeg, desfășurat în India, unde a reprezentat cu mândrie România și a obținut un rezultat deosebit, clasându-se pe locul al IV-lea, mondial la categoria 110+kg.

În spatele acestei performanțe se află numeroase ore de antrenament, sacrificii, perseverență și dorința permanentă de a deveni mai bun. Îmbinarea unei cariere solicitante cu sportul de performanță nu este deloc ușoară și presupune o bună organizare, multă voință și o motivație puternică.

Rezultatul obținut în India reprezintă o realizare de care ne putem bucura cu toții și un exemplu că profesionalismul, disciplina și spiritul competitiv nu se manifestă doar în activitatea profesională, ci și prin pasiuni cultivate cu seriozitate și dedicare.

Îl felicităm pentru rezultatul obținut, pentru efortul depus și pentru modul în care demonstrează că performanța nu are limite atunci când este susținută de muncă, ambiție și pasiune", au transmis colegii acestuia.