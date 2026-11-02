Kimi Antonelli a intrat în istoria Formulei 1. Este cel mai tânăr pilot care câștigă titlul mondial

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, după ce s-a clasat pe locul al treilea, duminică, în Marele Premiu al Mexicului, câştigat de olandezul Max Verstappen (Red Bull).

Antonelli, care mai avea nevoie de două puncte pentru a obţine titlul, s-a încoronat campion la vârsta de 20 de ani şi 68 de zile, pe Autodromo Hermanos Rodriguez, la capătul unei curse pe care a încheiat-o după doi foşti campioni mondiali, Verstappen şi britanicul Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli îi urmează în palmaresul Campionatului Mondial britanicului Lando Norris (McLaren). Cursa din Mexic a fost întreruptă în turul al 46-lea, după un accident violent al finlandezului Valtteri Bottas (Cadillac), care a ieşit de pe pistă din cauza unei probleme mecanice.

În momentul în care Antonelli intra la boxe pentru a schimba pneurile şi Verstappen era liderul cursei, Bottas, pe linia dreaptă a standurilor a frânat pentru virajul numărul 1, când suspensia sa faţă stânga s-a rupt şi monopostul a intrat în derapaj, lovind violent barierele de protecţie.

Articolul continuă după reclamă

Pilotul finlandez a avut nevoie de câteva minute pentru a ieşi din cockpit după intrarea safety car-ului şi apariţia steagului roşu. Totuşi, Bottas a ieşit singur din monopost, fiind condus la centrul medicale pentru a fi examinat, după cum a anunţat echipa Cadillac.

În momentul întreruperii cursei, Verstappen ere lider, urmat de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), Antonelli şi Lewis Hamilton (Ferrari), care pornise din pole position, dar a fost depăşit în debutul cursei de coechipier şi de Verstappen. După o întrerupere de mai bine de 40 de minute s-a dat un nou start pentru ultimele 25 de tururi.

Reacţia lui Antonelli după ce a făcut istorie

"Încă încerc să realizez şi să înţeleg pe deplin ceea ce tocmai s-a întâmplat. Am visat să realizez acest lucru încă de când eram copil şi am muncit extrem de mult de-a lungul anilor, este un moment cu adevărat special. Faptul că pot împărtăşi această reuşită cu familia mea, cu echipa şi cu unii dintre prietenii mei este ceva incredibil.

Îmi voi aminti acest moment pentru tot restul vieţii. Sunt extrem de fericit şi profund recunoscător pentru oportunitatea de a fi reuşit acest lucru, datorită întregului sprijin de care am beneficiat de când m-am alăturat acestei echipe (Mercedes)", a adăugat Antonelli.

"Probabil am pierdut două secunde în penultimul tur, pentru că deja plângeam. Vederea îmi era înceţoşată. Abia puteam distinge două Ferrari-uri printre lacrimi. A fost un moment cu adevărat special. Atât de multe amintiri mi-au revenit în minte în acel moment, călătoria mea de la karting la F1.

Ultimul tur a fost un moment cu adevărat special, iar când am trecut linia de sosire, mi-am dat drumul la toate lacrimile şi emoţiile pentru că tocmai îmi îndeplinisem unul dintre cele mai mari vise ale mele", a continuat italianul.

"A fost o cursă incredibilă, cu un podium cu adevărat special, înconjurat de Max Verstappen şi Lewis Hamilton. S-a mai întâmplat în Canada în acest sezon, dar aici a fost cu totul deosebit. Am de gând să înrămez o fotografie de pe acest podium şi să o păstrez acasă, pentru că este un moment cu totul special. Să văd atâta respect din partea a doi piloţi extraordinari, oameni care au scris istoria Formulei 1, este ceva cu adevărat frumos. Este un moment pe care îl voi ţine minte mereu", a mai spus Antonelli.

Referindu-se la momentele cele mai marcante din acest sezon, Antonelli a precizat: "Este greu de ales. Cred că cel mai remarcabil aspect a fost constanţa pe parcursul întregului sezon, deoarece, chiar şi în momentele dificile, am reuşit mereu să obţinem rezultate bune. Cheia a fost tocmai această prezenţă constantă. Să abordăm fiecare weekend cu aceeaşi pasiune şi aceeaşi dragoste pentru acest sport, să ne bucurăm şi să încercăm să profităm la maximum de fiecare clipă, toate acestea au fost foarte importante. Nu trebuie să uit că am marele noroc de a-mi fi transformat pasiunea în profesie".

"Dacă ar fi să aleg cea mai frumoasă victorie din cele nouă de anul acesta, ar fi greu de spus. Cred că cel mai bun moment urmează să vină. Dar dacă ar fi să aleg unul, ar fi cursa de acasă, de la Monza, a fost ceva cu adevărat special pentru mine. Apoi e prima victorie, în China, care rămâne mereu memorabilă.

Cred că toate sunt unice în felul lor. Cea de la Spa a fost, de asemenea, foarte semnificativă, pentru că anul trecut, tot la Spa, am trecut prin cel mai dificil moment al carierei mele, aşa că, să mă întorc acolo şi să câştig, a fost ceva cu o încărcătură puternică", a subliniat proaspătul campion mondial.

Întrebat de jurnalişti dacă va arbora numărul 1 pe maşina sa anul viitor, noul campion mondial a precizat: "Cred că voi păstra numărul 12 pentru că este un număr cu adevărat special pentru mine şi este, de asemenea, o modalitate prin care pot rămâne cu picioarele pe pământ, să rămân modest. Şi, ca să fiu sincer, sunt foarte superstiţios, iar numărul 1 nu mi-a fost niciodată foarte norocos. Când l-am avut, lucrurile au mers foarte prost pentru mine, aşa că acesta este un motiv în plus pentru a păstra numărul 12!".

Sebastian Vettel, mesaj emoţionant după victoria lui Antonelli

Cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel i-a transmis un mesaj emoţionant lui Kimi Antonelli după ce italianul a devenit duminică cel mai tânăr campion mondial de Formula 1 la vârsta de 20 de ani.

Germanul, în prezent retras din activitatea sportivă, a fost precedentul cel mai tânăr campion mondial din Formula 1. El a câştigat primul său titlu la 23 de ani şi 134 de zile în anul 2010 cu echipa Red Bull.

''Kimi, felicitări. Campion Mondial. Foarte puţini dintre noi au reuşit acest lucru. Însă nimeni nu a reuşit acest lucru la o vârstă atât de tânăr aşa cum ai reuşit tu'', a spus Vettel într-un mesaj video publicat de contul oficial de Formula 1 de pe reţeaua X.

''Eşti curios, asculţi, înveţi repede. Eşti fără teamă. Modul tău de a conduce a fost foarte curat şi controlat, iar la limită doar atunci când a trebuit să fie. Ai înţeles că doar tu poţi controla ceea ce se poate controla'', a adăugat germanul.

Vettel a mai spus că atunci când a câştigat primul său titlu a părut că totul s-a petrecut în momentul când a trecut linia de sosire. Era copleşit şi a simţit că a fost imposibil să se gândească la ceea ce tocmai se petrecuse. ''Nu am dormit corespunzător zile întregi. Deci să fii pregătit'', a mai avertizat Vettel.

''Dar îmi amintesc sentimentul de îndată ce s-a instalat. Să deţii trofeul de campion mondial în mâini şi să citeşti toate celelalte nume de campioni mondiali. Am fost mândru şi satisfăcut. Am înţeles că cea mai bună parte nu a fost trecerea liniei de sosire care a decis titlul. Au fost toate cursele care au condus la câştigarea campionatului. Nu este niciodată o singură cursă care contează. Toate cursele pe care le parcurgem sunt importante. Fiecare cursă ne modelează'', a mai spus germanul.

În finalul mesajului, Vettel a oferit un mic sfat lui Antonelli: ''Marile reuşite ar putea schimba modul în care oamenii te privesc, dar în schimb tu nu trebuie să schimbi felul în care-i priveşti pe oameni. Acum mergi şi bucură-te de câştigarea titlului''.