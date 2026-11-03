Caz cutremurător în judeţul Neamţ. Doi părinţi au fost reţinuţi după ce s-a descoperit că şi-au abuzat sexual proprii copii - este vorba despre o fetiţă şi doi băieţi cu vârste cuprinse între 5 şi 8 ani. Totul a ieşit la iveală după ce autorităţile au fost anunţate că cei trei fraţi sunt bătuţi crunt de părinţi.

Totul a ieșit la iveală după ce copiii au ajuns într-un centru de plasament la începutul acestui an. Vorbim despre o fetiță și doi băieți cu vârste de 5, 7 și 8 ani. În primăvară, o persoană a sunat la 112 și a anunțat faptul că părinții își băteau copiii, dar nu agresiunile fizice aveau să fie cele mai rele lucruri care li se întâmplau copiilor acasă.

Copilărie furată

După luni de zile în care au stat în acest centru de plasament, psihologii au reușit să-i facă în cele din urmă să spună prin ce au trecut și ce au povestit i-a șocat chiar și pe psihologi. Aceștia le-au spus oamenilor că erau obligați să întrețină relații sexuale atât cu părinții, dar și ei între ei.

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În tot acest timp, ani de zile ar fi fost agresați și abuzați sexual și supuși unor tratamente de-a dreptul inumane. Acum s-a deschis un dosar penal atât pentru viol în formă continuată, cât și pentru corupere de minor, dar și pentru determinarea de întreținere de raporturi sexuale între ei. Părinții de 28 și 29 de ani au fost și reținuți. Urmează să fie duși cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.