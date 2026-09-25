Suedia - România 2-1 (final)
Min. 90+8 - Este final de meci la Solna. Suedia se impune, 2-1, la capătul unui meci în care nu a părut cu mult peste echipa noastră, dar a profitat la maxim de nesincronizările din defensiva României. "Tricolorii" încep cu o înfrângere campania din UEFA Nations League, dar nu au prea mult timp la dispoziţie să-şi plângă de milă pentru că urmează un nou duel foarte tare, luni seara, cu Bosnia Herţegovina, formaţie care vine la Bucureşti cu un moral ridicat după ce a obţinut, vineri seara, un 0-0 pe terenul Poloniei.