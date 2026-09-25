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Live Text Suedia - România 2-1. "Tricolorii", debut cu stângul în UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a României a debutat cu stângul în noua ediţie de UEFA Nations League, "tricolorii" cedând, scor 1-2, într-un meci jucat împotriva Suediei, la Solna, şi care a fost transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Suedia şi România s-au înfruntat în UEFA Nations League Suedia şi România s-au înfruntat în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 25.09.2026, 23:43 | Modificat la 25.09.2026, 23:52
Cuprins
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25.09.2026, 23:44

Suedia - România 2-1 (final)

Min. 90+8 - Este final de meci la Solna. Suedia se impune, 2-1, la capătul unui meci în care nu a părut cu mult peste echipa noastră, dar a profitat la maxim de nesincronizările din defensiva României. "Tricolorii" încep cu o înfrângere campania din UEFA Nations League, dar nu au prea mult timp la dispoziţie să-şi plângă de milă pentru că urmează un nou duel foarte tare, luni seara, cu Bosnia Herţegovina, formaţie care vine la Bucureşti cu un moral ridicat după ce a obţinut, vineri seara, un 0-0 pe terenul Poloniei.

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25.09.2026, 23:33

Cartonaş galben România

Min. 90+1 - Coubiş vede şi el cartonaşul galben, pentru un fault din spate comis asupra lui Bergvall.

Este un cartonaş galben asumat, Coubiş oprind un atac periculos al adversarilor.

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25.09.2026, 23:30

Schimbare România

Min. 88 - Iese Dennis Man şi intră Vlad Dragomir.

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25.09.2026, 23:28

Cartonaş galben România

Min. 86 - Dennis Man vede şi el cartonaşul galben pentru un fault tare comis asupra lui Ayari.

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25.09.2026, 23:25

Cartonaş galben România

Min. 83 - Screciu vede cartonaşul galben pentru un fault tare comis în apropiere de centrul terenului.

Suedia a făcut o nouă schimbare între timp. A ieşit Nanasi şi a intrat Gudmunsson.

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25.09.2026, 23:22

Schimbare România

Min. 81 - Iese Răzvan Marin şi Intră Stanciu.

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25.09.2026, 23:18

Schimbări Suedia

Min. 76 - Sunt noi schimbări în echipa Suediei. Au ieşit Bernhardsson şi Gyokeres şi au intrat Nygren şi Walemark.

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25.09.2026, 23:14

Ocazie România

Min. 72 - După minute bune în care am fost puşi sub presiune de nordici, reuşim să ieşim la joc şi ratăm o ocazie importantă.

Mihăilă scapă pe dreapta, trimite în faţa porţii şi Man este blocat în ultimul moment de un fundaş al suedezilor.

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25.09.2026, 23:09

Schimbări România

Min. 67 - Noi schimbări în echipa României. Au ieşit Louis Munteanu şi Ianis Hagi şi au intrat Valentin Mihăilă şi Florin Tănase.

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25.09.2026, 23:04

Schimbări Suedia

Min. 62 - Schimbări în echipa Suediei. Au ieşit Holm şi Starfelt şi au intrat Svensson şi Ekdal.

Holm a suferit o accidentare gravă şi a fost scos pe targă.

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25.09.2026, 22:58

Gol anulat Suedia pentru un henţ

Min. 55 - Stroud a făcut 3-1 pentru Suedia, cu un şut splendid, de la distanţă, însă, din fericire, golul este anulat pentru henţ.

Centralul a avut nevoie de ajutor din camera VAR pentru a vedea că Isak a oprit balonul cu mână în prealabil, înainte ca Stroud să marcheze.

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25.09.2026, 22:54

Ocazie mare Suedia

Min. 52 - Suedia domină copios şi începutul acestei reprize.

Stroud pătrunde nestingherit prin defensiva noastră, şutează spre colţul lung şi mingea ocoleşte de puţin poarta noastră.

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25.09.2026, 22:48

A început repriza a doua

Min. 46 - România a avut lovitura de start în repriza a doua a meciului de la Solna.

Gheorghe Hagi a făcut o schimbare la pauză. A ieşit Băluţă şi a intrat Screciu. Este o schimbare post pe post, dar Băluţă a părut că face cu greu faţă ritmului impus de mijlocaşii nordici în prima repriză.

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25.09.2026, 22:33

Suedia - România 2-1 (pauză)

Min. 45 - Este pauză la Solna. Suedia conduce, cu 2-1, la capătul unei reprize în care nordicii nu au părut cu mult mai buni decât echipa noastră, însă România plăteşte tribut unor nesincronizări din defensivă.

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25.09.2026, 22:32

Cartonaş galben România

Min. 45 - În prelungirile primei reprize, Virgil Ghiţă vede cartonaşul galben pentru un fault tare.

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25.09.2026, 22:28

Suedia - România 2-1

Min. 43 - Bergvall şutează violent de la distanţă, Ionuţ Radu respinge cu dificultate, dar doar până la Gyokeres, care scapă şi el uşor de Ghiţă şi trimite balonul în plasă şi cu ajutorul lui Radu Drăguşin care, în încercarea de a respinge, nu a făcut decât să împingă şi mai convingător balonul în poartă.

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25.09.2026, 22:24

Ocazie mare România

Min. 40 - Ieşim din nou cu mult curaj la joc şi Raţiu ratează o ocazie mare.

Fundaşul dreapta a prins un şut senzaţional, de la circa 30 de metri, şi mingea se duce puţin peste poarta adversă.

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25.09.2026, 22:23

Momente favorabile Suedia

Min. 38 - Este asediu la poarta noastră, în aceste momente, însă ne apărăm foarte bine.

Şuturile în forţă ale lui Isak şi Bergvall sunt respinse cu mult curaj de fundaşii noştri.

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25.09.2026, 22:21

Cartonaş galben România

Min. 37 - Răzvan Marin vede primul cartonaş galben al partidei, pentru un fault tare comis în apropiere de linia de la centrul terenului.

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25.09.2026, 22:14

Suedia - România 1-1

Min. 29 - Dennis Man finalizează cu sânge rece un contraatac excelent al României.

Mingea a curs pe traseul Ianis Hagi - Raţiu - Dennis Man, iar atacantul "tricolorilor" a reuşit o preluare splendidă, l-a păcălit pe Lindelof şi l-a executat cu un şut plasat pe goalkeeperul nordicilor.

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25.09.2026, 22:05

Suedia - România 1-0

Min. 20 - Din păcate ocazia lui Louis Munteanu se răzbună. Ayari îl lansează excelent pe Isak, acesta se descotoroseşte uşor de Ghiţă şi îl execută pe Ionuţ Radu cu un şut plasat.

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25.09.2026, 22:00

Moment favorabil România

Min. 16 - Dennis Man este lansat pe dreapta, centrează şi Louis Munteanu şutează din prima, direct în bară.

Din păcate, faza este anulată de o semnalizare de la margine. Dennis Man era în offside în momentul în care a fost lansat.

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25.09.2026, 21:59

Ocazie mare România

Min. 14 - Am avut nevoie de aproape un sfert de oră pentru a putea ieşi şi noi la joc, dar minutul 14 aduce şi cea mai mare ocazie a meciului, ocazie care a aparţinut echipei noastre.

Raţiu a centrat excelent de pe dreapta, Louis Munteanu a deviat frumos cu capul şi mingea a ocolit de puţin poarta adversă.

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25.09.2026, 21:48

Ocazii mari Suedia

Min. 3 - Suedia a început foarte bine partida. Gazdele au avut nevoie de numai 45 de secunde pentru a-şi crea două ocazii importante.

Pericolul pare să vină în special de pe flancul drept al suedezilor, unde acţionează foarte bine mijlocaşul Bernhardsson.

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25.09.2026, 21:45

A început meciul de la Solna

Min. 1 - Suedia a avut lovitura de start în meciul de la Solna.

Meciul se joacă într-o atmosferă fantastică.

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25.09.2026, 20:32

Echipele de start

Graham Potter, selecţionerul Suediei, începe cu: 1. Johansson - 6. Holm, 15. Starfelt, 3. Lindelof, 4. Stroud - 21. Bernhardsson, 7. Bergvall, 19. Nanasi, 18. Ayari, 19. Nanasi - 17. Gyokeres, 9. Isak.

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, începe cu: 1. Ionuţ Radu - 4. Coubiş, 3. Drăguşin, 5. Ghiţă - 2. Raţiu, 6. Tudor Băluţă, 18. Răzvan Marin, 11. Bancu - 20. Man, 9. Louis Munteanu, 14. Hagi.

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25.09.2026, 14:47

Suedia, favorită în meciul cu România

România şi Suedia fac parte din Grupa B4, grupă în care au mai fost repartizate Polonia şi Bosnia Herţegovina. La finalul celor şase etape, programate în toamna acestui an, câştigătoarea grupei promovează în prima grupă valorică, în timp ce ultima clasată retrogradează în a 3-a grupă valorică. De asemenea, în funcţie de rezultate, participarea în UEFA Nations League poate asigura inclusiv accederea la barajul pentru Euro 2028.

Suedia şi România se înfruntă pentru a 9-a oară în ultimii aproape 45 de ani, iar palmaresul este net favorabil adversarilor, în condiţiile în care România nu a mai învins pe Suedia, într-un meci oficial, din iunie 1983, 1-0, în deplasare, într-o partidă din preliminariile pentru Euro 1984.

De altfel, graţie palmaresului, dar mai ales a valorii individuale a jucătorilor, Suedia este văzută drept mare favorită în confruntarea cu România de vineri seara.

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25.09.2026, 14:46

Loturi Suedia şi România 

Englezul Graham Potter, selecţionerul Suediei, mizează la meciul cu România pe: 1. Noel Tornqvist, 2. John Mellberg, 3. Victor Lindelof, 4. Elliot Stroud, 5. Gabriel Gudmundsson, 6. Emil Holm, 7. Lucas Bergvall, 8. Daniel Svensson, 9. Alexander Isak, 10. Benjamin Nygren, 11. Patrik Walemark, 12. Viktor Johansson, 13. Williot Swedberg, 14. Hjalmar Ekdal, 15. Carl Starfelt, 16. Jesper Karlstrom, 17. Viktor Gyokeres, 18. Yasin Ayari, 19. Sebastian Nanasi, 20. Hugo Larsson, 21. Alexander Bernhardsson, 22. Hampus Skoglund, 23. Melker Ellborg.

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, răspunde, pentru acest meci, cu: 1. Ionuţ Radu, 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 4. Andrei Coubiş, 5. Virgil Ghiţă, 6. Tudor Băluţă, 7. Andrei Borza, 8. Darius Olaru, 9. Louis Munteanu, 10. Nicolae Stanciu, 11. Nicuşor Bancu, 12. Otto Hindrich, 13. Valentin Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Andrei Burcă, 16. Valentin Cojocaru, 17. Vladimir Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Matei Ilie, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.

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25.09.2026, 14:45

Arbitru din Cehia la Suedia - România 

Meciul dintre Suedia şi România, de la Solna, va fi arbitrat de o brigadă din Cehia, condusă la centru de Ondrej Berka. Berka are 39 de ani, este arbitru internaţional FIFA din 2022 şi a condus, printre altele, meciul amical Slovacia - România, 2-0, din martie anul acesta.

Ondrej Berka va fi asistat, la Suedia - România, de compatrioţii săi, Matej Vlcek şi Kamil Hajek. Arbitru de rezervă este cehul Ondrej Pechanec, iar la VAR îi găsim pe italianul Michael Fabbri şi cehul Karel Roucek.

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suedia romania nations league gheorghe hagi
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