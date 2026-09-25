Sute de oameni au protestat în sprijinul Palestinei pe străzile Manhattanului. Manifestația, care a avut loc în timp ce de la tribuna ONU premierul israelian Benjamin Netanyahu îi critica pe militanţii pro-palestinieri, nu a fost, însă, deloc paşnică. Mai bine de o sută de oameni au fost arestaţi. Printre ei, şi actriţa Susan Sarandon.

"Dacă mai sunt și alți lași morali care nu au părăsit încă această sală, vă rog să o faceți acum. Mulţumesc foarte mult!", a spus Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Rămas aproape singur în sală după ce i-a rugat să plece pe toţi cei care nu îl susțin, premierul israelian s-a dezlănţuit la adresa suporterilor cauzei palestiniene. Benjamin Netanyahu a spus despre preşedintele Turciei, Recep Erdogan că este un tiran şi a atacat ţările care critică politica de colonizare a Israelului, inclusiv Franţa şi Regatul Unit, cărora le-a reamintit că ele însele sunt foste puteri coloniale.

"Rușine pentru că distorsionați faptele. Rușine pentru că inversați victima și agresorul. Rușine pentru că scuipați în fața adevărului", a mai spus Benjamin Netanyahu.

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De la aceeaşi tribună, preşedintele Turciei le ceruse tuturor naţiunilor care încă nu au făcut asta să recunoască statul Palestina.

"Nimeni care are umanitate, compasiune și inimă, cu simț al dreptății și conștiinței, nu poate închide ochii la această realitate", a declarat Recep Erdogan.

Netanyahu a respins acuzațiile de genocid. A spus că acțiunile armatei sale sunt răspunsul la atacul comis de Hamas în urmă cu aproape trei ani.

"În apărarea sa, Israelul apără, de asemenea, multe dintre țările ai căror delegați tocmai au părăsit această sală", a spus Netanyahu.

În timp ce Netanyahu tuna de la tribuna ONU, afară, sute de oameni protestau faţă de politicile promovate de guvernul său. Mulţi dintre manifestanţi sunt, de altfel, cetăţeni israelo-americani. Ei au purtat pancarte pe care scria "Opriţi înarmarea Israelului", "Puneţi capăt genocidului" şi au cerut arestarea lui Netanyahu, în baza mandatului de arestare internaţională pentru crime de război emis de Curtea Penală de la Haga.

"Cred că este foarte important ca evreii americani să se pronunțe împotriva atrocităților actualului guvern israelian", a spus Bill Plevan, rabin.

"Multe dintre problemele pe care le avem astăzi sunt vina lui Netanyahu. Ca să nu ajungă la închisoare pentru corupţie, Netanyahu s-a aliat cu israelieni de dreapta. A susținut 'coloniștii' care fură pământ palestinian", a spus şi Melanie Hammer, profesoară.

Arestaţi, au fost, în schimb, unii dintre protestatari. Actrița Susan Sarandon, laureată a premiului Oscar, a fost ridicată din mijlocul mulţimii şi încătuşată.

Potrivit UNICEF, cel puţin 64.000 de copii au fost ucişi sau răniţi în Gaza din octombrie 2023 încoace.