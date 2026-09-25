Țepuiți online, chiar și la 91 de ani. După ce fraudele online au devenit unele dintre cele mai răspândite tipuri de infracțiuni din țară, polițiștii au vrut să afle care este profilul victimelor căutate de escrocii de pe internet. Iar rezultatele i-au surprins chiar și pe ei. Numai în primele șase luni ale anului, prejudiciul total a depășit 58 de milioane de lei, două milioane de euro și aproape șase milioane de dolari.

Oricine poate să cadă victimă escrocilor.

"În cursul unui apel telefonic m-au întrebat dacă accept tranzacția. Am spus că nu am nicio tranzacție făcută, nu am ce a accepta. Și ei mi-au spus că pentru securitatea contului trebuie să trecem banii din contul deja existent într-un cont virtual. Am acceptat tranzacția", a povestit victima unei fraude online.

E povestea unei femei din Iaşi care a rămas fără 3.600 de lei după ce a fost sunată de pe un număr necunoscut.

Articolul continuă după reclamă

"Am făcut sesizare în prima, să spunem, jumătate de oră, după ce mi-am dat seama că, de fapt, a fost o escrocherie", a declarat femeia păgubită.

Cine sunt cele mai frecvente victime ale fraudelor online

Polițiștii au vrut totuşi să afle care este profilul victimei perfecte. Cum își aleg, mai exact, escrocii ţintele - ca să meargă la sigur.

"Peste 64% dintre persoanele victimele acestui gen de infracțiuni au vârstele cuprinse între 46 și 58 de ani, însă în cadrul analizei au existat și victime cu vârste cuprinse între 16 și chiar 91 de ani", a precizat Alina Manea, Poliţia Română.

În 78% dintre cazuri, victimele proveneau din mediul urban, deci erau persoane cu acces la internet, care îşi ţineau banii în conturi, nu în numerar. În aproape trei sferturi dintre fraude, au fost convinși să transfere bani în alte conturi, de fiecare dată sub presiunea că riscă să piardă sumele pe care le au. În astfel de momente, nici nivelul de educație al victimelor nu a mai contat. 39% dintre cei păcăliți aveau studii superioare.

Investiţiile false, una dintre cele mai folosite capcane

"Datele polițiștilor arată că, cel mai des, escrocii au mizat pe promisiunea unor investiții false. În cele mai multe cazuri, investiții în acțiuni, dar și în cazul investițiilor în criptomonede, procentul este semnificativ", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

Numai în primele șase luni ale anului, prejudiciul total a depășit 58 de milioane de lei, două milioane de euro și aproape șase milioane de dolari.