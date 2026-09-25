Moment istoric la Paris, unde Papa Leon şi-a început oficial turneul de 4 zile prin Franţa. Este prima vizită oficială papală în Franţa după cea a Papei Benedict al 16-lea, din 2008. Una dintre opriri a fost la Catedrala Notre-Dame din Paris, unde pontiful a celebrat Vecernia alături de episcopi, preoţi şi diaconi.

Papa Leon a fost primit cu onoruri militare de către preşedintele Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, pe aeroportul Orly din Paris.

La Catedrala Notre-Dame din Paris, clopotele au bătut în momentul în care Papa Leon a pus piciorul pe pământ francez. Aici, liderul spiritual a mai bine de un miliard de catolici a celebrat Vecernia alături de episcopi, preoţi şi diaconi.

În toată capitala, evenimentul a fost marcat simbolic, iar peste 14 mii de ofițeri și jandarmi au fost desfășurați pe traseul Pontifului. Mii de pelerini s-au așezat de-a lungul bulevardelor pariziene încă din zori.

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"Am ajuns la ora 7:30 dimineața pentru a fi printre primii pe traseul Papei, ca să-l vedem în persoană. Este prima dată când îl voi vedea pe Papa. Sunt foarte fericită să mă aflu aici", a spus un participant.

"El transmite un mesaj care ar putea aduce pace în haosul în care trăim, reconciliere și bucurie. Cred că Papa Leon poate contribui la schimbarea acestei lumi", a spus alt pelerin.

Producătorii locali au lansat o ediție specială de vin pentru acest eveniment.

"Iată vinul Leon 14. Este un vin alb sec din Jurançon, o regiune din sud-vestul Franței. Și de ce numele 'Cuvee Leon 14'? Pentru că bunica papei, Louise Bacquie, era originară din această regiune", a spus alt pelerin.

Una dintre opriri a fost la şi la Palatul Elysee, unde Sfântul Părinte a vorbit despre pericolele Inteligenţei Artificiale.

"Atunci când știința și tehnologia nu sunt ghidate de conștiință, ele pot oferi soluții imediate care par să răspundă dorințelor și suferințelor bărbaților și femeilor. Însă, în realitate, aceste soluții îi pot îndepărta grav de binele la care aspiră cu adevărat", a transmis Papa Leon.

Turneul Papei Leon în Franţa durează patru zile, timp în care va vizita oraşele Paris, Lourdes şi Metz, iar în această seară, Papa se va întâlni cu tinerii în Saint-Denis. Aproape 80 de mii de oameni sunt aşteptaţi la rugăciune.