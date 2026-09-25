Guvernul italian vrea să facă revoluţie în sistemul de învăţământ. Iar printre cei care ar putea fi afectaţi sunt şi copiii de vârstă şcolară ai românilor stabiliţi în peninsulă. Guvernul italian a votat un decret prin care numărul de străini din sălile de curs ar putea fi redus. Sunt reguli noi şi pentru părinţi. Cei care nu vor învăţa limba italiană vor fi amendaţi cu până la o mie de euro. Modificările vor intra în vigoare imediat şi vin la iniţiativa Giorgiei Meloni. Premierul Italiei este acuzat acum că politizează migraţia.

Şefa Guvernului de la Roma susţine că măsurile promovate sunt unele de bun simţ şi NU vor duce la o divizare a societăţii. Toţi copiii vor avea în continuare şanse egale la educaţie, iar străinii vor fi cu adevărat integraţi. "Pentru noi, oricine vine în Italia și vrea să-și construiască viitorul aici trebuie să învețe limba noastră, să înțeleagă cultura noastră și să respecte regulile noastre. Este singura modalitate serioasă de a-i primi", a declarat Giorgia Meloni, premierul Italiei. Printre cei care trebuie să ţină cont de noile reguli sunt şi românii care trăiesc în Italia. Potrivit datelor oficiale, 160.000 de copii români sunt înscrişi la şcolile din Italia - suntem, practic, comunitatea străină cu cei mai mulţi elevi.

Părinţii care refuză să înveţe italiana riscă amenzi între 200 şi 1.000 de euro

"Cred că cel mai bine e să stabilească care ştie italiană care nu ştie italiană. Care s-a integrat, care nu s-a integrat. Acum avem cetăţenie dar cred că nu a schimbat documentul aşa mult situaţia la şcoală", a declarat Vasile Mihali, român stabilit în Italia. Conform planului aprobat, fiecare clasă poate avea cel mult 30% elevi străini, adică fără cetăţenie sau care nu ştiu suficient de bine limba italiană. Cei în plus vor fi redirecţionaţi către alte şcoli, chiar dacă asta va însemna să facă navetă. "Trebuie să însemne şanse egale şi sprijin educaţional. Nu discriminare şi separare. Copiii au nevoie de stabilitate, educaţie şi familie, nu de bariere", a declarat Camelia Bichiş, presedinte Asociația Casa Dacia.

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"Excludem din acest număr acei copii străini care cunosc deja limba italiană, care s-au născut și au locuit în Italia până la înscrierea în clasa întâi sau care au urmat doi ani de grădiniță", a declarat Giuseppe Valditara, ministrul Educaţiei din Italia. Şcolile vor organiza cursuri de limba italiană gratuite atât pentru elevi cât şi pentru părinţii acestora. "Pot să vă spun că mulţi părinţi exagerează ei, nu mai vorbesc româneşte ca să se obişnuiască mult mai bine copiii la şcoală în italiană", a declarat Vasile Mihali, român stabilit în Italia. Părinţii care refuză să înveţe italiana riscă amenzi între 200 şi 1.000 de euro. Decretul de lege prevedea, iniţial, măsuri mult mai dure - se ajungea inclusiv la a-i lua pe copii din familii şi a-i da în grija asistenţei sociale, dacă părinţii nu vorbeau limba oficială. În versiunea publicată, guvernul italian a renunţat, totuşi, la acestă măsură extremă.

"Trebuie să se adapteze regulilor din Italia şi să înveţe un minim de italiană. Nu se cere o italiană perfectă. Cât de cât, să se înţeleagă", a declarat Vasile Mihali, român stabilit în Italia. Aceleaşi sancţiuni li se vor aplica şi celor care vor purta burqa sau niqab în instituţiile de învăţământ. Parlamentul trebuie să aprobe modificările în termen de 60 de zile.