Reducerea numărului de companii de stat, restructurarea celor cu pierderi și listarea unor societăți la Bursa de Valori București se numără printre măsurile propuse de premierul desemnat Siegfried Mureșan în programul de guvernare. Documentul cu 28 de puncte urmează să fie depus sâmbătă în Parlament.

Planul lui Siegfried Mureșan pentru companiile de stat: listări, privatizări, restructurări și închideri - Profimedia

Una dintre principalele propuneri este ca, în termen de 12 luni, fiecare companie aflată în subordinea administrației centrale să fie încadrată, printr-o decizie motivată și publică, într-unul dintre cinci regimuri: listare la bursă, privatizare sau concesiune, funcționare ca monopol natural cu contract de serviciu public, restructurare sau închidere ordonată.

Programul prevede și reguli mai stricte pentru companiile care înregistrează pierderi. Întreprinderile publice locale care au pierderi în doi ani consecutivi, începând cu 2025, ar urma să intre într-un proces de analiză pentru restructurarea și eficientizarea activității.

Companiile de stat, evaluate de la A la E

O altă măsură propusă este introducerea unui rating public pentru companiile care înregistrează pierderi doi ani consecutivi. Acestea ar urma să fie evaluate pe o scară de la A la E, în funcție de situația financiară și operațională.

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Companiile clasate în categoria D ar urma să aibă nevoie de un plan de redresare, în timp ce pentru cele încadrate în categoria E, considerate neviabile, ar putea fi decisă lichidarea. Decizia ar urma să fie luată în maximum șase luni de la publicarea raportului.

Programul mai prevede că trei ani consecutivi de pierderi, în lipsa unui contract de serviciu public care să justifice continuarea activității, ar declanșa ieșirea companiei din portofoliul statului.

Companiile cu capital propriu negativ ar putea fi, de asemenea, închise dacă o analiză confirmă că nu mai pot fi redresate.

Listări la Bursa de Valori București din 2027

Programul propune ca programul de listări prin oferte publice la Bursa de Valori București să înceapă în 2027. În cazul companiilor strategice, statul ar urma să rămână acționar majoritar.

O altă prevedere este ca veniturile obținute de stat din listări și privatizări să nu poată fi folosite pentru cheltuieli curente, ci doar pentru investiții. Documentul prevede inclusiv posibilitatea ca o parte din bani să fie direcționată către conturi de economii și investiții pentru copii, precum și către fonduri de pensii.

Conduceri evaluate după performanță

Programul prevede și schimbări în modul de conducere a companiilor de stat. Consiliile de administrație și de supraveghere ar urma să fie formate din profesioniști selectați transparent, iar provizoratele mai lungi de cinci luni ar trebui eliminate până la finalul lui 2026.

Noile contracte de mandat ar urma să includă evaluări anuale și indicatori de performanță financiari și nefinanciari. Indemnizațiile și salariile ar urma să fie corelate cu responsabilitățile și rezultatele, iar neîndeplinirea indicatorilor ar putea duce la demitere.

Totodată, programul propune eliminarea salariilor 13 și 14 și a bonusurilor considerate nejustificate în companiile deținute integral de stat, precum și a unor beneficii precum decontarea nejustificată a vacanțelor sau primele acordate cu diverse ocazii.

Statul va trebui să publice rezultatele companiilor

Documentul propune și o transparență mai mare privind activitatea companiilor de stat. Rezultatele ar urma să fie publicate cel puțin anual, atât pe site-urile proprii, cât și centralizat la AMEPIP.

Ar urma să fie făcute publice inclusiv rezultatele companiilor înainte și după subvenții, componența consiliilor de administrație, durata mandatelor, indemnizațiile și deciziile privind restructurarea sau ieșirea din portofoliul statului.

Programul mai prevede eficientizarea activității și valorificarea activelor subutilizate ale RA-APPS, precum și restructurarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Activele ar urma să fie evaluate la valoarea de piață și exploatate sau vândute pe baza unei analize cost-beneficiu, cu indicatori și termene publice.

Programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan urmează să fie supus procedurii parlamentare pentru formarea noului Guvern.