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Live Text Suedia - România, 21.45, LIVE pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. "Tricolorii", la debutul în UEFA Nations League

Naţionala de fotbal a României va debuta, vineri seara, de la ora 21.45, într-o nouă ediţie a UEFA Nations League. "Tricolorii" dau piept cu Suedia, în deplasare, într-un meci care se va juca la Stockholm şi va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

Suedia şi România se înfruntă în UEFA Nations League Suedia şi România se înfruntă în UEFA Nations League Profimedia
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Publicat la 25.09.2026, 14:43 | Modificat la 25.09.2026, 14:52
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25.09.2026, 14:47

Suedia, favorită în meciul cu România

România şi Suedia fac parte din Grupa B4, grupă în care au mai fost repartizate Polonia şi Bosnia Herţegovina. La finalul celor şase etape, programate în toamna acestui an, câştigătoarea grupei promovează în prima grupă valorică, în timp ce ultima clasată retrogradează în a 3-a grupă valorică. De asemenea, în funcţie de rezultate, participarea în UEFA Nations League poate asigura inclusiv accederea la barajul pentru Euro 2028.

Suedia şi România se înfruntă pentru a 9-a oară în ultimii aproape 45 de ani, iar palmaresul este net favorabil adversarilor, în condiţiile în care România nu a mai învins pe Suedia, într-un meci oficial, din iunie 1983, 1-0, în deplasare, într-o partidă din preliminariile pentru Euro 1984.

De altfel, graţie palmaresului, dar mai ales a valorii individuale a jucătorilor, Suedia este văzută drept mare favorită în confruntarea cu România de vineri seara.

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25.09.2026, 14:46

Loturi Suedia şi România 

Englezul Graham Potter, selecţionerul Suediei, mizează la meciul cu România pe: 1. Noel Tornqvist, 2. John Mellberg, 3. Victor Lindelof, 4. Elliot Stroud, 5. Gabriel Gudmundsson, 6. Emil Holm, 7. Lucas Bergvall, 8. Daniel Svensson, 9. Alexander Isak, 10. Benjamin Nygren, 11. Patrik Walemark, 12. Viktor Johansson, 13. Williot Swedberg, 14. Hjalmar Ekdal, 15. Carl Starfelt, 16. Jesper Karlstrom, 17. Viktor Gyokeres, 18. Yasin Ayari, 19. Sebastian Nanasi, 20. Hugo Larsson, 21. Alexander Bernhardsson, 22. Hampus Skoglund, 23. Melker Ellborg.

Gheorghe Hagi, selecţionerul României, răspunde, pentru acest meci, cu: 1. Ionuţ Radu, 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 4. Andrei Coubiş, 5. Virgil Ghiţă, 6. Tudor Băluţă, 7. Andrei Borza, 8. Darius Olaru, 9. Louis Munteanu, 10. Nicolae Stanciu, 11. Nicuşor Bancu, 12. Otto Hindrich, 13. Valentin Mihăilă, 14. Ianis Hagi, 15. Andrei Burcă, 16. Valentin Cojocaru, 17. Vladimir Screciu, 18. Răzvan Marin, 19. Florin Tănase, 20. Dennis Man, 21. Matei Ilie, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.

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25.09.2026, 14:45

Arbitru din Cehia la Suedia - România 

Meciul dintre Suedia şi România, de la Stockholm, va fi arbitrat de o brigadă din Cehia, condusă la centru de Ondrej Berka. Berka are 39 de ani, este arbitru internaţional FIFA din 2022 şi a condus, printre altele, meciul amical Slovacia - România, 2-0, din martie anul acesta.

Ondrej Berka va fi asistat, la Suedia - România, de compatrioţii săi, Matej Vlcek şi Kamil Hajek. Arbitru de rezervă este cehul Ondrej Pechanec, iar la VAR îi găsim pe italianul Michael Fabbri şi cehul Karel Roucek.

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suedia romania nations league gheorghe hagi
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