Suedia, favorită în meciul cu România

România şi Suedia fac parte din Grupa B4, grupă în care au mai fost repartizate Polonia şi Bosnia Herţegovina. La finalul celor şase etape, programate în toamna acestui an, câştigătoarea grupei promovează în prima grupă valorică, în timp ce ultima clasată retrogradează în a 3-a grupă valorică. De asemenea, în funcţie de rezultate, participarea în UEFA Nations League poate asigura inclusiv accederea la barajul pentru Euro 2028.

Suedia şi România se înfruntă pentru a 9-a oară în ultimii aproape 45 de ani, iar palmaresul este net favorabil adversarilor, în condiţiile în care România nu a mai învins pe Suedia, într-un meci oficial, din iunie 1983, 1-0, în deplasare, într-o partidă din preliminariile pentru Euro 1984.

De altfel, graţie palmaresului, dar mai ales a valorii individuale a jucătorilor, Suedia este văzută drept mare favorită în confruntarea cu România de vineri seara.