Continuă ancheta în cazul tinerei de 28 de ani, găsite moartă într-o valiză, pe râul Olt. Suspectul principal, iubitul femeii este în continuare căutat internațional şi are mandat de arestare în lipsă. Anchetatorii cred că bărbatul a fugit din ţară, iar în acest moment s-ar afla undeva prin Europa. Azi, familia şi prietenii Valentinei o vor conduce pe ultimul drum.

Este a treia zi de căutări, iar Vlad Bălțățeanu este în continuare de negăsit. Bărbatul, principalul suspect în anchetă, este urmărit internațional și are un mandat de arestare în lipsă. În același timp, anchetătorii încearcă să afle unde se ascunde în aceste momente individul și totodată ce s-a întâmplat în locuința în care cei doi stăteau.

Fuga din țară

Reamintesc că Valentina, tânăra de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză în râul Olt iar medicii legiști au stabilit că aceasta a fost ucisă cu sânge rece. Totodată, anchetătorii dețin informații că Vlad Bălțățeanu a reușit să iesă din țară atunci când și-a dus planul la capăt.

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Acesta a condus până la Sibiu, iar de acolo a cerut ajutorul unui prieten spunându-i că trebuie să ajungă urgent în Ungaria, iar mașina lui nu mai funcționează. Astăzi Valentina este condusă pe ultimul drum iar părinții, prietenii, familia sunt mânioși deoarece la a tria zi de când trupul a fost găsit, Vladuț considerat și călăul Valentinei este în continuare în libertate și de negăsit.