Bilanț dramatic pe litoralul românesc. Peste 250 de delfini au fost găsiți morți pe plajele Mării Negre, un record sumbru înregistrat doar în vara acestui an. Specialiștii avertizează că nu vorbim despre o singură cauză, ci despre un cumul de factori.

Finalul verii a venit cu un bilanț îngrijorător pe litoralul românesc.

Numărul delfinilor eșuați este cel mai mare din ultimii 15 ani, spun biologii. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Constanța și Eforie după data de 5 iunie, atunci când în portul Constanța a explodat o dronă maritimă.

Ce spun specialiştii despre delfinii afectaţi

Specialiștii cu care noi am stat de vorbă spun că au strâns suficiente dovezi care arată faptul că delfinii au fost serios afectați atunci.

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Uneltele pescarilor active s-au abandonat. Pescuitul excesiv și ilegal reprezintă un alt motiv pentru care mamiferele eșuează. Delfinii se prind în plațele pescarilor și nu reușesc să mai iasă de acolo.

Dacă vorbim despre delta Dunării, între Sulina și Sfântul Gheorghe, sunt înregistrate cele mai multe cazuri și asta pentru că mamiferele sunt afectate acolo de conflictul din conflicul Mării Negre.

La sfârșitul lunii iunie, chiar aici, pe o plajă din Constanța, un pui de delfin s-a apropiat foarte mult de mal. Turiștii l-au văzut, l-au filmat și l-au ajutat să ajungă din nou în larg.

Specialiștii chiar asta ne recomandă, să îi reorientăm către largul mării. Însă, pentru că sunt dezorientați și departe de exemplarele mature, șansele de supraviețuire sunt minime.