Ucraina vrea să-şi mute punctele de frontieră pe teritoriul României ca să nu mai fie atacate de Rusia

Ucraina lucrează cu guverne ale unor ţări aliate vecine pentru a reloca puncte de trecere a frontierei pe teritoriul acestora, o măsură destinată să minimizeze riscul unor atacuri ruseşti asupra respectivelor infrastructuri, lovite în repetate rânduri de drone ruseşti în ultimul timp, relatează vineri EFE, citată de Agerpres.

Ucraina vrea să-şi treacă punctele de frontieră pe teritoriul României ca să nu mai fie atacate de Rusia - Telegram

"Lucrăm cu alte ţări, cu vecinii noştri", a afirmat în declaraţii citate vineri de ediţia ucraineană a publicaţiei Forbes viceministrul infrastructurii din Ucraina, Serghii Derkaci, "cu privire la posibilitatea transferului punctelor de trecere a frontierei pe teritoriul lor prin crearea unor puncte de control comune". Derkaci a făcut aceste afirmaţii la o săptămână după ce premierul polonez Donald Tusk a denunţat un atac "masiv" rusesc foarte aproape de graniţa cu Polonia, când a fost lovită o staţie de alimentare cu benzină, provocând o explozie puternică.

Drone ruseşti au intrat deja în mod repetat în spaţiul aerian al României, Republicii Moldova şi Poloniei

Luna aceasta, poliţia de frontieră ucraineană a informat despre două atacuri ruseşti cu drone împotriva punctelor de trecere a frontierei ucrainene cu Republica Moldova şi România. În august, poliţia de frontieră ucraineană raportase trei atacuri ruseşti asupra punctelor de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

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Aceste atacuri, precum şi cele lansate de Rusia împotriva infrastructurii rutiere şi feroviare care duce spre graniţă forţează închiderea punctelor vamale şi a punctelor de control la frontieră şi încetinesc trecerea camioanelor, a autoturismelor şi autobuzelor, deja suprasolicitate de întreruperea traficului aerian din cauza războiului şi de blocarea porturilor ucrainene ca urmare a bombardamentelor ruseşti constante.

Bombardamentele asupra infrastructurii de frontieră fac parte din campania pe care Rusia o desfăşoară împotriva unor obiective ale economiei economiei ucrainene. Potrivit lui Derkaci, Ucraina operează deja puncte de trecere a frontierei comune cu Polonia pentru a fluidiza traficul de vehicule. Obiectivul guvernului ucrainean este acum extinderea acelor puncte comune pe teritoriul unor ţări precum Republica Moldova şi România.

Premierul polonez a declarat că două infrastructuri de frontieră poloneze au fost evacuate pentru scurt timp joi, din cauza atacurilor ruseşti asupra zonelor ucrainene situate în apropierea graniţei cu Polonia. Dacă iniţiativa ar fi pusă în aplicare, riscul ca aceste infrastructuri să fie lovite de dronele ruseşti ar scădea, dar mutarea punctelor de control pe teritoriul altor ţări ar putea pune într-un pericol mai mare zonele din afara Ucrainei care le găzduiesc. Drone ruseşti au intrat deja în mod repetat în spaţiul aerian al României, Republicii Moldova şi Poloniei, aminteşte agenţia de presă citată.

Ucraina a vrut să-şi mute depozitele de petrol în Ungaria

E din nou scandal uriaș între Ungaria și Ucraina. După ce Budapesta a refuzat să facă parte din noul format C8 "Carpathian Eight", care reunește și România, premierul Peter Magyar a anunțat că, atât timp cât se află la putere, în țara sa nu va fi construit niciun depozit pentru petrolul ucrainean.

Compania ucraineană de stat Naftogaz a anunțat duminică, 20 septembrie, că a semnat cu compania ungară MOL un memorandum pentru construirea, pe teritoriul Ungariei, în apropierea frontierei cu Ucraina, a unor depozite de produse petroliere destinate pieţei ucrainene. Ideea este ca o parte din stocuri să fie păstrată în afara țării ca să fie ferită de atacurile rusești, potrivit oficialilor de la Kiev, citaţi de agenţia Ukrinform.