Surprize de proporţii la US Open 2026. Félix Auger-Aliassime şi Alex de Minaur, eliminaţi încă din turul II

US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, continuă să ofere surprize de proporţii, pe tabloul masculin, după ce sârbul Novak Djokovic, favorit 4, a fost eliminat încă din turul I.

Félix Auger-Aliassime şi Alex de Minaur au fost eliminaţi de la US Open 2026 - Profimedia

În turul II le-a venit rândul altor două nume grele, canadianul Félix Auger-Aliassime şi australianul Alex de Minaur, să părăsească turneul. Félix Auger-Aliassime, favorit 3, a cedat, 7-6, 3-6, 2-6, 2-6, în confruntarea cu rusul Karen Khachanov, locul 50 mondial. Înfrângerea îl costă puncte importante pe Félix Auger-Aliassime, jucător care, anul trecut, ajungea până în faza semifinalelor.

Australianul Alex de Minaur, favorit 6, a părăsit şi el, prematur, US Open 2026. Australianul a cedat clar, 4-6, 5-7, 2-6, în confruntarea cu olandezul Botic Van De Zandschulp, locul 70 mondial. De Minaur pierde şi el, astfel, puncte importante, după ce anul trecut ajungea până în faza sferturilor de finală.

Şapte din primii 16 favoriţi ai turneului de simplu masculin de la US Open 2026 au părăsit deja în competiţia, ceea ce arată că ediţia din acest an este mai surprinzătoare ca oricând. Asta mai ales dacă ne gândim şi că în turul III s-au calificat nume precum australianul Dane Sweeny, locul 123 mondial, francezul Arthur Gea, locul 87 mondial, sportiv ajuns pe tabloul principal din postura de lucky looser, americanul Michael Zheng, locul 107 mondial, francezul Benjamin Bonzi, locul 97 mondial, sau chinezul Yibing Wu, locul 113 mondial.