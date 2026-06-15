Portughezul Antonio Folha este noul antrenor al echipei CFR Cluj

Clubul CFR Cluj a anunţat, luni, că noul antrenor al echipei este portughezul Antonio Folha.

În cariera sa de jucător, Antonio Folha a evoluat în sute de partide pentru FC Porto şi a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante precum Standard Liege, Gil Vicente, Braga, Penafiel sau AEK Atena.

Fost internaţional portughez, cu zeci de selecţii la echipa naţională a ţării sale, acesta şi-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staff-ul tehnic al lui FC Porto.

Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a „dragonilor” în eşalonul secund şi pe Portimonense, în prima ligă a Portugaliei.

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Folha îi urmează în funcţie la CFR Cluj lui Daniel Pancu, de care clubul s-a despărţit la 27 mai.

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