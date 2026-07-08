Emmanuel Yeboah, fostul jucător al lui CFR Cluj, prezentat oficial la Corvinul Hunedoara 

Corvinul Hunedoara, nou-promovată în Superliga de fotbal, caută să se întărească masiv în această vară pentru a avea un parcurs cât mai consistent în viitorul sezon al campionatului naţional.

După ce l-a adus pe fundaşul iordanian Mo Abualnadi, fundaş cu minute jucate la Cupa Mondială 2026, Corvinul Hunedoara a mai prezentat şi alte transferuri importante, în frunte cu mijlocaşul ghanez Emmanuel Yeboah, fotbalist care, în urmă cu trei ani, era vândut de CFR Cluj la Brondby pentru două milioane de euro.

Yeboah, fotbalist care a mai trecut pe la Vejle sau Halmstads, revine în Superliga şi a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Corvinul Hunedoara, cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

Pe lângă Yeboah, hunedorenii l-au prezentat oficial şi pe fundaşul sârb Mihajlo Ivančević, fotbalist care a semnat un contract valabil pe un an cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Ivancevic ajunge la Corvinul după ce şi-a încheiat colaborarea Lyngby, dar a mai trecut şi pe la echipe precum Odds sau Odense.