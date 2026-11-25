Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real Espana pentru transferul lui Mike Arana, jucător în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promiţători tineri fotbalişti din Honduras, a anunţat, marţi seara, campioana României pe pagina sa de Facebook.

Universitatea Craiova a anunţat primul său transfer din 2027 - Facebook - Universitatea Craiova

Mutarea va fi oficializată pe data de 22 ianuarie 2027, în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani. Pe 31 martie 2026, Arana a scris istorie în fotbalul hondurian, devenind cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru echipa naţională de seniori a Hondurasului, la doar 17 ani, două luni şi nouă zile, în partida amicală împotriva selecţionatei statului Peru.

În această perioadă, Mike Arana participă cu selecţionata Hondurasului la Cupa Mondială U17 din Qatar, fiind la a doua sa prezenţă consecutivă la un turneu final mondial, după ediţia din 2025. Arana a fost titular în ambele partide ale hondurienilor, pierdute cu Serbia (0-2) şi Columbia (0-2), ultimul meci din grupă fiind contra Japoniei.