Universitatea Craiova - Ararat Armenia 1-1. Oltenii, misiune dificilă pentru grupa Europa League 

Universitatea Craiova şi Ararat Armenia s-au înfruntat joi seara, în prima manşă din play-off-ul Europa League, iar cele două formaţii au încheiat la egalitate, 1-1.

Universitatea Craiova nu a reuşit să fructifice avantajul terenului propriu în prima manşă a dublei cu Ararat Armenia - Profimedia

Deşi pornea drept mare favorită, Universitatea s-a văzut condusă din minutul 20, după golul marcat de grecul Alexandros Malis. Oltenii au egalat rapid, prin Nicuşor Bancu, şi au forţat obţinerea victoriei, după pauză, dar lipsa de inspiraţie la finalizare a făcut ca scorul să rămână 1-1.

Returul din Armenia se joacă joi, 27 august, iar misiunea Universităţii se anunţă una extrem de dificilă, echipa părând în multe momente, inclusiv în manşa tur, una sleită de puteri.

Deşi are asigurată calificarea în grupa Conference League, trupa antrenată de Filipe Coelho luptă pentru accederea în grupa Europa League, atât pentru fondurile mai importante puse la bătaie, cât şi pentru posibilitatea de a aduce în Bănie adversari cu o cotă mai mare de piaţă.