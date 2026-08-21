Atacă Rusia deliberat România? Ţoiu: "E o interferenţă hibridă. Trebuie să fim pregătiți să răspundem"

Oana Țoiu spune că Rusia este responsabilă pentru riscurile create la Marea Neagră, inclusiv pentru incidentul în care o dronă maritimă încărcată cu explozibil s-a apropiat foarte mult de platforma proiectului Neptun Deep.

În direct la CNN, ministrul interimar de Externe a declarat că drona era foarte aproape de platforma Neptun, unde se aflau numeroși muncitori, şi i-a lăudat pe piloții români de F-16 care au neutralizat drona.

Întrebată dacă România priveşte incidentul ca pe un atac deliberat al Rusiei asupra ţării, Ţoiu a răspuns: "Ceea ce spunem este că Rusia este responsabilă pentru riscurile pe care le creează la Marea Neagră, riscuri care, de această dată, au vizat infrastructura energetică pe care o avem în cadrul proiectului de gaze Neptun Deep, în Marea Neagră. Suntem mândri de piloții români de pe avioanele F-16, care au neutralizat drona maritimă. Știm că aceasta transporta explozibili și că se afla foarte aproape de platforma energetică.

În acest caz, ceea ce este foarte important pentru noi este să asigurăm securitatea cetățenilor noștri și a proiectelor noastre energetice de infrastructură esențială, dar și ca regiunea să își recapete stabilitatea pe care a avut-o cândva".

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Referitor la un eventual plan al lui Putin care ar dori să testeze NATO prin atacuri asupra unor aliați, Ţoiu a declarat că România tratează un astfel de incident ca pe o interferenţă hibridă.

"Noi privim acest lucru ca pe o interferență hibridă. Așa gestionăm această situație în cadrul strategiei noastre și trebuie să fim pregătiți să răspundem la ea. Și ce vreau să spun prin asta? Există o descurajare sporită pe flancul estic, inclusiv în zona Mării Negre. Acesta este un subiect care s-a aflat în centrul agendei întâlnirilor mele din Congres și cu administrația americană și se află, de asemenea, în centrul agendei NATO.

Trebuie, de asemenea, să recunoaștem aceste amenințări hibride, amenințări care sunt adesea însoțite de campanii de dezinformare, iar acest lucru s-a întâmplat și acum", a declarat Ţoiu.

Drona nu a fost ucraineană

Oana Ţoiu a confirmat că drona neutralizată lângă platfroma Neptun Deep nu este de provenienţă ucraineană.

"Vedem adesea online campanii prin care se încearcă atribuirea în mod fals a dronelor Ucrainei.

De această dată, știm că nu a fost o dronă ucraineană, deoarece există un canal direct între Armata Română și cea a Ucrainei, care ne permite să identificăm aceste tipuri de riscuri, dar și pentru că radarele și sistemele de supraveghere ale dronelor de la bordul avioanelor F-16 au identificat foarte clar tipul de dronă folosit", a explicat ministrul interimar de Externe.

Peste 100 de incursiuni ruseşti în spaţiul românesc

Potrivit ministrului, România a înregistrat până acum 28 de încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești și, în total, au existat peste 100 de incursiuni aeriene, terestre și maritime.

"De fapt, am văzut, în aer, pe uscat și pe mare, peste 100 de incursiuni, fie că vorbim despre resturi de drone sau drone care au intrat în spațiul aerian, fie despre drone maritime.

Patru dintre drone au fost doborâte în cazul incidentelor aeriene.

În ceea ce privește dronele maritime, aceasta este a doua oară când neutralizăm drone în apropierea portului Constanța sau, în acest caz, în apropierea platformei energetice", a mai spus Ţoiu.