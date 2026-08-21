Misiune extremă şi pentru salvamontişti, dar cu final fericit de această dată! Două persoane au fost salvate cu elicopterul, după ce s-au rătăcit în masivul Piatra Craiului.

Din cauza zonei dificile şi abrupte, echipele nu au reuşit să ajungă în alt mod la oameni, decât pe cale aeriană. Salvamontiştii ne îndeamnă să ne alegem traseele în funcţie de experienţă şi să avem la noi echipament adecvat.

"O nouă misiune de salvare astăzi, pentru evacuarea a două persoane care s-au rătăcit și au rămas blocate într-o zonă periculoasă, pe Vâlcelul Clăiței.

Având în vedere configurația terenului și dificultatea accesului, intervenția a necesitat sprijin aerian. Elicopterul POA Brașov a inserat prin troliere doi salvatori montani, care au ajuns la cele două persoane și au reușit recuperarea acestora din zona periculoasă.

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Traseul trebuie ales în funcție de experiență, echipament și condițiile din teren. O abatere de la traseu poate transforma rapid o drumeție într-o situație de urgență.

În cazul unei situații dificile, nu vă asumați riscuri suplimentare. Solicitați sprijinul salvatorilor montani!

Mulțumim echipajului elicopterului de la POA Brașov!", a transmis Salvamont Prahova.